Суд Швейцарии обязал РФ выплатить компенсации за активы в Крыму
Украинским компаниям должны выплатить более 82 млн долларов
Федеральный суд Швейцарии оставил в силе решение арбитража Женевы о выплате более 82 млн долларов 12 украинским компаниям за захват активов в Крыму. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Swiss Info.
Сообщается, что накануне были опубликованы соответствующие решения, в которых Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляции российской стороны. В одной из них Москва утверждала, что суд Женевы не подходит для вынесения решения.
Также российская сторона пыталась оспорить аргументы украинских фирм, которые ссылались на межправительственное соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций. Согласно этому документу Москва не должна была конфисковать инвестиции, вложенные инвесторами из Украины.
Издание пишет, что за возмещением убытков в Постоянную палату третейского суда в Гааге обратились 12 компаний, в том числе "Укрнафта".
Напомним, ранее сообщалось, что "Нафтогаз Украины" подает обновленные иски против России в Третейский суд Гааги за захваченные активы в Крыму. Украинская компания оценивает нанесенный ущерб в районе 7 млрд долларов (с процентами).
09:37 13/01/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.