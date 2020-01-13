Суд Швейцарии обязал РФ выплатить компенсации за активы в Крыму

Федеральный суд Швейцарии оставил в силе решение арбитража Женевы о выплате более 82 млн долларов 12 украинским компаниям за захват активов в Крыму. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Swiss Info.





Сообщается, что накануне были опубликованы соответствующие решения, в которых Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляции российской стороны. В одной из них Москва утверждала, что суд Женевы не подходит для вынесения решения.









Также российская сторона пыталась оспорить аргументы украинских фирм, которые ссылались на межправительственное соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций. Согласно этому документу Москва не должна была конфисковать инвестиции, вложенные инвесторами из Украины.





Издание пишет, что за возмещением убытков в Постоянную палату третейского суда в Гааге обратились 12 компаний, в том числе "Укрнафта".





Напомним, ранее сообщалось, что "Нафтогаз Украины" подает обновленные иски против России в Третейский суд Гааги за захваченные активы в Крыму. Украинская компания оценивает нанесенный ущерб в районе 7 млрд долларов (с процентами).



