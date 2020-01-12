По мнению Леонтьева, Александр Лукашенко ввёл налог как ответ на нежелание поставлять в Беларусь дешёвую нефть, которую Минск раньше реэкспортировал. "Ему, как известно, выставляют условия: если вы хотите иметь преференции, то давайте заниматься интеграцией [...] На этот раз Россия заняла очень жесткую позицию: любые преференции будут возможны, если будут выполнятся условия Союзного договора", — заявил пресс-секретарь "Росснефти" в интервью "Комсомольской правде"





Леонтьев говорит, что сейчас Лукашенко "просто прижали". "Это старая тема, которую уже много лет озвучивал и наш президент: прекратить халяву. Белоруссия выполняет свою роль, как военно-политический союзник. Если говорить о параметрах интеграции, которые предусмотрены Союзным договором, тут ничего не делается. От нас требуют постоянных преференций, дотаций за риторику. Мы платим им за демагогию", — констатировал он.









Теперь же, по словам пресс-секретаря "Роснефти", "российская власть настроена жёстко". Если Минск хочет преференций, выходящих за рамки сотрудничества двух независимых государств, хочет, что его содержали, ему предлагают идти на интеграцию, сказал Леонтьев.