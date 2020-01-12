"Роснефть": Лукашенко просто прижали, чтобы прекратить халяву
К информационной атаке на Беларусь подключился российский пропагандист, пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев. Он прокомментировал ввод Беларусью экологического налога на транзит нефти и рассказал, как Россия давит на Беларусь.
По мнению Леонтьева, Александр Лукашенко ввёл налог как ответ на нежелание поставлять в Беларусь дешёвую нефть, которую Минск раньше реэкспортировал. "Ему, как известно, выставляют условия: если вы хотите иметь преференции, то давайте заниматься интеграцией [...] На этот раз Россия заняла очень жесткую позицию: любые преференции будут возможны, если будут выполнятся условия Союзного договора", — заявил пресс-секретарь "Росснефти" в интервью "Комсомольской правде".
Леонтьев говорит, что сейчас Лукашенко "просто прижали". "Это старая тема, которую уже много лет озвучивал и наш президент: прекратить халяву. Белоруссия выполняет свою роль, как военно-политический союзник. Если говорить о параметрах интеграции, которые предусмотрены Союзным договором, тут ничего не делается. От нас требуют постоянных преференций, дотаций за риторику. Мы платим им за демагогию", — констатировал он.
Теперь же, по словам пресс-секретаря "Роснефти", "российская власть настроена жёстко". Если Минск хочет преференций, выходящих за рамки сотрудничества двух независимых государств, хочет, что его содержали, ему предлагают идти на интеграцию, сказал Леонтьев.
11:05 12/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.