+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Латвия готова рассмотреть вопрос о поставках нефти в Беларусь через свои порты

Латвия готова рассмотреть вопрос о поставках нефти в Беларусь в условиях прекращения поставок нефти из России.

"Да, мы готовы рассмотреть этот вопрос", — заявил глава МИД Латвии Эдгарc Ринкевичс, отвечая на вопросы журналистов перед началом в Брюсселе заседания Совета ЕС.

Латвия уже заявляла о возможности организовать транзит нефти с мировых рынков на белорусские нефтеперерабатывающие заводы через латвийские порты, сообщает ТАСС.

Поставки российской нефти на белорусские НПЗ прекратились 1 января 2020 года. Загрузка НПЗ была снижена до минимального разрешенного уровня. Из-за этого временно приостановился экспорт произведенных на белорусских НПЗ нефтепродуктов, а также Беларусь прекратила экспорт своей нефти, чтобы загрузить ей свои перерабатывающие заводы. 4 января были возобновлены разовые контракты на поставку нефти на белорусские НПЗ.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Валерий Щукин
милицейский дальтонизм
Юрась Навіцкі
Алена Талстая. Катаваньне суткамі
Петр Рудковский
"Беларусь/Белоруссия", "в Украине / на Украине"
Павел Знавец
Уладзімір Станкевіч: імя ў найноўшай гісторыі...
Владимир Подгол
Как пил и кормил А.Лукашенко


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru