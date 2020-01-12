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Предложение привязать госпошлину к пробегу отвергают — из-за возможных злоупотреблений

За пару дней до Нового года в правительстве пообещали решить проблему с дорожным сбором в начале 2020 года. Говорили, рассматриваются различные варианты решения этой проблемы. Пока долгожданных преобразований не случилось, можно однозначно утверждать: сбор не привяжут к пробегу. Об этом свидетельствует письмо из Минфина, сообщает Onliner.by.

Сейчас госпошлина привязана к техосмотру, что водители считают несправедливым: разные люди ездят с разной частотой и так же по-разному эксплуатируют проезжую часть. Есть предложение привязать сбор к топливу, однако в Минфине отметили, что в таком случае может подорожать буквально все. Было еще озвучено одно предложение — увязать сбор с пробегом автомобиля.

Аргументы такой позиции: «Стоимость дорожного налога высчитывать из пробега транспортного средства можно между интервалами ТО (раз в год, раз в два года или каждые 10—20 тыс. км). Стоимость бензина останется прежней, соответственно владелец ТС не платит налог при работе вхолостую при прогреве или в пробке. Также налог не будут платить те, кто использует бензин не для транспорта, а для генераторов, косилок и прочего. При таком подходе уменьшается необходимость контроля ТС камерами, что само по себе является затратным проектом. Электромобили платят дорожный налог как все — это тоже автомобили, и они также приводят к износу дорог. Минусом такого подхода является наличие несознательных граждан, которые могут „скручивать“ пробег. Однако сложность процедуры и наличие профилактических сверок пробега может нивелировать количество „хитрых“ граждан».

Справедливости ради стоит заметить, такое решение наши читатели посчитали спорным. Большинство респондентов проголосовали против привязки пошлины к пробегу, указав предпочтение «топливному варианту». В Минфине также не поддержали идею. Причина — «невозможность контроля фактических значений, поскольку возможны злоупотребления (отмотка показаний спидометра, его отключение либо повреждение)».
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