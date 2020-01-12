В мире подорожала еда









Об этом говорится в отчете Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Сильнее всего это отразилось на пальмовом масле, сахаре и молочных продуктах.





Отчасти рост цен на пальмовое масло вызван спросом "альтернативной энергетики" — биодизельного сектора. Наибольший рост за год показали цены на сухое и обезжиренное молоко, а также сыр.





Сложившаяся ситуация вызвала обеспокоенность в ООН: повышение стоимости еды в первую очередь касается развивающихся стран и наименее обеспеченных слоев населения.