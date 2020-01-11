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Мать Илона Маска: была матерью-одиночкой и еле-еле сводила концы с концами, чтобы прокормить детей

Об этом она написала в книге

Фото: unilad.co.uk
Мэй Маск - знаменитая модель и известный диетолог

Мать Илона Маска Мэй написала книгу о своей жизни. Женщина шла к успеху тяжело – ее избивал муж, а после развода она еле сводила концы с концами, чтобы прокормить детей.
Книга Мэй Маск, матери бизнесмена, миллиардера, основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска, появилась в продаже в США. Автор не только поведала об истории своего успеха. Она откровенно рассказала и о том, через что ей пришлось пройти, чтобы одной вырастить троих детей, пишет Page Six.

71-летняя Мэй Маск – светская львица, успешная модель, которая неоднократно появлялась и появляется на обложках мировых глянцев. Также женщина - известный диетолог, выступает с лекциями о здоровом питании во всех уголках земного шара.

Книга Мэй Маск называется Женщина строит планы: жизненные советы для приключений, красоты и успеха.

Мама миллиардера в своей работе рассказала, что была матерью-одиночкой и еле-еле сводила концы с концами, чтобы прокормить детей.

Мэй отметила, что ее изменил развод с супругом Эрролом Маском, с которым она рассталась почти 40 лет назад.

"Я вышла замуж за человека, который был агрессивен, но обещал измениться, когда мы поженимся. Стало хуже", - призналась женщина.

По ее словам, ее брак был "физически и психологически оскорбительным". Эррол избивал Мэй, которая никому об этом не рассказывала, пишет korrespondent.net
Мэй Маск отметила, что она советует женщинам, попавшим в такую же ситуацию, не молчать и не терпеть.

"Скорее всего, вы окажетесь в затруднительном финансовом положении, но вы знаете, что сможете прожить на бутербродах с арахисовым маслом, поэтому просто уходите и пытайтесь обрести счастье", - посоветовала модель.


После развода, по словам Мэй, ей пришлось нелегко. Одновременно она работала на пяти работах. Мэй также устроилась в Университет Торонто, чтобы дети могли обучаться там бесплатно. При этом она еще вела модельные курсы и лекции по здоровому питанию, а также работала диетологом.

На нервной почве женщина поправилась на 18 килограмм, но лишний вес сумела "монетизировать". Маск стала одной из первы плюс-сайз моделей.

Женщина также описала, как с первой зарплаты она купила ковер, чтобы сидеть на нем, так как в доме вообще не было мебели. А вторая зарплата ушла на приобретение для Илона компьютера.

Написала Мэй Маск и о своей личной жизни после развода. Она отметила, что время от времени ходила на свидания, однако найти своего мужчину уже отчаялась.
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