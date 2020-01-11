Вот так поворот. Бензин в Беларуси оказался дороже, чем в США
Свежий рейтинг Global Petrol Prices показывает, как отличаются цены на бензин в разных странах.
Согласно рейтингу, самый дешевый бензин в мире продается на заправках в Иране. Там один литр топлива можно купить всего за $0,11. Самая высокая цена – в Гонконге, где литр бензина продается за $2,32.
Беларусь, пишет Салідарнасць, в рейтинге находится на 37 месте с относительно низкой стоимостью литра бензина – $0,83.
Правда, тактика многократного повышения цен на бензин на одну копейку, видимо, все же принесла свои плоды. В новом году белорусский бензин внезапно оказался дороже американского. Для сравнения: в США это вид топлива стоит в среднем $0,77 за литр.
Справедливости ради стоит заметить, что в Соединенных Штатах автомобильное топливо традиционно продается по сравнительно низким ценам: в стране активно развивается собственной нефтедобыча, что позволяет местным нефтепереработчикам производить недорогой бензин.
15:42 11/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.