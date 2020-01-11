+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Вот так поворот. Бензин в Беларуси оказался дороже, чем в США

Свежий рейтинг Global Petrol Prices показывает, как отличаются цены на бензин в разных странах.

Согласно рейтингу, самый дешевый бензин в мире продается на заправках в Иране. Там один литр топлива можно купить всего за $0,11. Самая высокая цена – в Гонконге, где литр бензина продается за $2,32.

Беларусь, пишет Салідарнасць, в рейтинге находится на 37 месте с относительно низкой стоимостью литра бензина – $0,83.

Правда, тактика многократного повышения цен на бензин на одну копейку, видимо, все же принесла свои плоды. В новом году белорусский бензин внезапно оказался дороже американского. Для сравнения: в США это вид топлива стоит в среднем $0,77 за литр.


Справедливости ради стоит заметить, что в Соединенных Штатах автомобильное топливо традиционно продается по сравнительно низким ценам: в стране активно развивается собственной нефтедобыча, что позволяет местным нефтепереработчикам производить недорогой бензин.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Валерий Щукин
милицейский дальтонизм
Юрась Навіцкі
Алена Талстая. Катаваньне суткамі
Петр Рудковский
"Беларусь/Белоруссия", "в Украине / на Украине"
Павел Знавец
Уладзімір Станкевіч: імя ў найноўшай гісторыі...
Владимир Подгол
Как пил и кормил А.Лукашенко


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru