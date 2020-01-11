







Экономист сравнил два документа и обнаружил нестыковку. В постановлении Совмина о задачах социально-экономического развития Беларуси на 2020 год прописано 2,8 % ВВП. А в среднесрочной финансовой программе, которая принимается правительством и Нацбанком, указаны 1,9 % ВВП.





Как это можно объяснить?





— Они не читают друг друга, — пояснил Леонид Заико. — Более того, вообще никто их (документы — прим «С») не читает, кроме составителей.





— Премьер-министру нужно взять листок бумаги, калькулятор за доллар, пусть он все рассчитает... — даже можем подарить ему логарифмическую линейку — и пускай сам это все и делает, — предложил экономист.





По мнению эксперта, составители прогнозов развития экономики Беларуси просто выполняют ту работу, за которую им платят деньги.





— Если они сделают ее очень хорошо, им денег не заплатят, их выгонят с работы. ...В математической науке мы достигли большой «демократии» в стране, — иронизирует Заико.