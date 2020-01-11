Леонид Заико: Мы можем подарить премьер-министру логарифмическую линейку
Известный экономист, руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико объяснил, почему белорусские власти сделали разбежку по прогнозам развития экономики Беларуси на 2020 год в два раза, пишет «Солидарность».
Экономист сравнил два документа и обнаружил нестыковку. В постановлении Совмина о задачах социально-экономического развития Беларуси на 2020 год прописано 2,8 % ВВП. А в среднесрочной финансовой программе, которая принимается правительством и Нацбанком, указаны 1,9 % ВВП.
Как это можно объяснить?
— Они не читают друг друга, — пояснил Леонид Заико. — Более того, вообще никто их (документы — прим «С») не читает, кроме составителей.
— Премьер-министру нужно взять листок бумаги, калькулятор за доллар, пусть он все рассчитает... — даже можем подарить ему логарифмическую линейку — и пускай сам это все и делает, — предложил экономист.
По мнению эксперта, составители прогнозов развития экономики Беларуси просто выполняют ту работу, за которую им платят деньги.
— Если они сделают ее очень хорошо, им денег не заплатят, их выгонят с работы. ...В математической науке мы достигли большой «демократии» в стране, — иронизирует Заико.
10:40 11/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.