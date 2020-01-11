На «Камволе» будет создано производство суконных тканей

В сентябре прошлого года председатель «Беллегпрома» Татьяна Лугина заявила, что концерн намерен сохранить бренд ОАО «Сукно». Его планировалось перевести на площадку «Камволя».





Указом предписывается создать на площадях ОАО «Камволь» производство суконных тканей мощностью миллион погонных метров в год. Оно должно выйти на проектную мощность в 2024 году. Документом определены заказчик, проектные, инженерные и подрядные организации по инвестпроекту.





Строительно-монтажные работы разрешается вести поэтапно параллельно разработке проектно-сметной документации. Оборудование, комплектующие и запасные части к нему, ввозимые в Беларусь для реализации проекта, освобождаются от таможенных пошлин и НДС до 31 декабря 2024 года.





В течение трех месяцев отсроченная и рассроченная задолженность «Камволя» должна быть переведена в беларусские рубли. В 2020 году «Беларусбанку» будут предоставлены гарантии правительства по погашению задолженности предприятия.





Мингорисполком в 2020-21 годах должен выделить «Камволю» 65,8 млн рублей из средств инновационного фонда, в том числе 54,19 млн рублей на финансирование проектно-изыскательских работ, разработки проектной документации, оплаты строительно-монтажных, пусконаладочных работ и инженерных услуг, закупки инженерного и технологического оборудования.





Персональная ответственность за реализацию указа возложена на гендиректора ОАО «Камволь», председателя «Беллегпрома», вице-премьера.



