В Венгрии возродили автобусы «Икарус»





«Икарусы» теперь выпускает созданная в 2018 году компания Electrobus Europe Ltd. – совместное предприятие между Ikarus и китайским производителем CRRC. В Венгрии делают кузов и шасси, а электрическую начинку поставляют из Поднебесной.





Пока что в линейке IKARUS-CRRC только одна модель – IC 1311 U City Pioneer. Это 12-метровый городской низкопольник, рассчитанный на перевозку 79 пассажиров (мест для сидения – 28). В основе кузова лежит каркас из нержавеющей стали, который имеет гарантированный срок эксплуатации 16 лет, что равняется двум жизненным циклам аккумуляторных батарей.





Заявлено, что электробус Ikarus будет на 15 – 20% дешевле своих европейских аналогов, что обеспечит ему преимущество. А конкуренция, надо сказать, в этом сегменте нешуточная, причем даже в Венгрии, где уже с 2017 года полным ходом работает завод по производству китайских электробусов марки BYD.





Напомним, прежнее производство «Икарусов», на котором когда-то ездил весь Минск, было свернуто еще в 2003 году.