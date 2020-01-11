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Белорусская АЭС в Островце вошла в состав ГПО "Белэнерго"

Это решение принято для того, чтобы обеспечить возможность выстраивать и вести единую техническую политику в сфере генерации электрической энергии в энергосистеме Беларуси.

Как пишет Sputnik, Белорусская АЭС в Островце вошла в состав ГПО "Белэнерго", об этом сообщили в пресс-службе производственного объединения.

БелАЭС включена в состав "Белэнерго" с 1 января 2020 года. "Такое решение позволит выстраивать и вести в энергосистеме единую техническую политику в сфере генерации электрической энергии", - рассказали в пресс-службе.
В целом для совершенствования структуры управления организациями, входящими в систему Министерства энергетики, были приняты еще некоторые изменения. Так, с 1 апреля 2019 года заработало госучреждение "Государственный энергетический и газовый надзор". С 17 декабря 2019 года Минэкономики получил свидетельство о регистрации холдинг "Белэнергострой холдинг".


В конце 2019 года организация РУП "ОДУ", занимающаяся оперативно-диспетчерским управлением объединенной энергосистемой Беларуси, присоединилась к "Белэнерго". Обо всех изменениях в структуре "Белэнерго" можно узнать на официальном сайте организации.


Ранее сообщалось, что физический пуск Белорусской АЭС в Островце перенесен с конца 2019 года на начало 2020-го. При этом конкретная дата пуска будет зависеть от сроков завоза ядерного топлива и его приемки на станции. Ядерное топливо планируют привезти в первом квартале 2020 года.

В данный момент на первом энергоблоке БелАЭС проводится горячая обкатка оборудования. В процессе горячей обкатки имитируется работа энергоблока. При этом в реактор загружаются имитаторы тепловыделяющих сборок.

Второй энергоблок БелАЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году. На нем уже выполнено 70% строительно-монтажных работ.
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