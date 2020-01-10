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Венесуэла больше не владелица: контроль над нефтью перешёл к иностранцам

Экс-глава венесуэльской компании PDVSA Рафаэль Рамирес заявил, что месторождения страны контролируют иностранные компании. Организация позволила своим партнёрам их разрабатывать.

Фото: petroleosdevenezuela/instagram.com


По его словам, причиной стала нехватка персонала из-за плохого управления и санкций Соединённых Штатов, передаёт Reuters. При этом фактический контроль был передан без соответствующих контрактов.

PDVSA больше не добывает нефть. Она подписывает контракты с компаниями, которые взяли эту работу на себя. Де факто это является приватизацией, — подчеркнул он.

Среди партнёров PDVSA бывший руководитель назвал CNPC из Китая и «Роснефть» из России. Он отметил, что они либо самостоятельно занимаются разработкой месторождений, либо финансируют венесуэльскую организацию в обмен на доли в предприятиях.

Ранее NEWS.ru сообщал, что председатель Национального собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо опроверг информацию о передаче контроля над государственной нефтяной компанией Petroleos de Venezuela «Роснефти» в обмен на списание Москвой долгов. Кабельо отметил, что президент России Владимир Путин и глава «Роснефти» Игорь Сечин — лучшие друзья Венесуэлы, однако о сделке по PDVSA речи не идёт.
news.ru
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