Фото: petroleosdevenezuela/instagram.com





По его словам, причиной стала нехватка персонала из-за плохого управления и санкций Соединённых Штатов, передаёт Reuters. При этом фактический контроль был передан без соответствующих контрактов.





PDVSA больше не добывает нефть. Она подписывает контракты с компаниями, которые взяли эту работу на себя. Де факто это является приватизацией, — подчеркнул он.





Среди партнёров PDVSA бывший руководитель назвал CNPC из Китая и «Роснефть» из России. Он отметил, что они либо самостоятельно занимаются разработкой месторождений, либо финансируют венесуэльскую организацию в обмен на доли в предприятиях.





Ранее NEWS.ru сообщал, что председатель Национального собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо опроверг информацию о передаче контроля над государственной нефтяной компанией Petroleos de Venezuela «Роснефти» в обмен на списание Москвой долгов. Кабельо отметил, что президент России Владимир Путин и глава «Роснефти» Игорь Сечин — лучшие друзья Венесуэлы, однако о сделке по PDVSA речи не идёт.







