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Совмин составит список компаний с особой налоговой тайной

Одна из норм нового указа о налогообложении уточняет, какие сведения не относятся к налоговой тайне.


Помимо того, что гласит Налоговый кодекс, здесь говорится, например, о сведениях, которые предоставляются через единый портал электронных услуг.

Имеются в виду данные:

- об уплачиваемых видах налогов, сборов (пошлин) и применяемых особых режимах налогообложения;

- о среднесписочной численности работников;

- содержащиеся в годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности.


Но в указе есть следующая ремарка. Совет Министров определит перечень плательщиков или их категорий, в случае, с которыми такие данные все же будут налоговой тайной.

Если учесть, что эта норма начнет действовать в апреле, то перечень Совмина, скорее всего, появится в феврале-марте.
Источник: officelife
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