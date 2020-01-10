Oops! Бензин в Беларуси стоит дороже, чем в США





Global Petrol Prices обновило рейтинг стран по стоимости бензина в январе 2020 года. Беларусь оказалась на 37-м месте. Бензин в стране стоит дороже ($0,83), чем, в среднем, в США (0,77 центов).





Средняя стоимость литра бензина в мире на данный момент составляет 1,12 доллара. А это значит, что ценам на топливо в Беларуси есть куда стремиться. В нашей стране бензин в среднем стоит $0,83. Что считается низким показателем.





В соседней России средняя стоимость бензина около 0,77 центов. А в Украине - 1,15 доллара. В Польше стоимость бензина составляет 1,31 доллара за литр. В Литве - 1,37 доллара. Эстонские водители могут купить литр топлива по средней цене в 1,53 доллара, а латыши - 1,46 доллара.





В Global Petrol Prices рассказали, что самый дешевый бензин в Иране, где литр можно купить за 11 центов. Есть еще бесплатный - в Венесуэле. Самый дорогой бензин в Норвегии и Гонконге. Там литр стоит 1,96 и 2,32 доллара соответственно.





По данным составителей рейтинга, у всех стран есть доступ к нефти по одинаковым ценам. Однако значительную часть от стоимости топлива составляют налоги. Именно они и формируют ту разницу в цене, что сейчас наблюдается.





За 2019 год цены на моторное топливо в Беларуси в среднем выросли на 13%, в то время как мировая котировка нефти за указанный период увеличилась на 17%. В январе 2020 года котировки нефти продолжают увеличиваться, достигая иногда 68 долларов.