+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Беларусь прекратила экспорт своей нефти. "Белнефтехим" не комментирует

Белорусская государственная компания "Белоруснефть" приостановила экспорт нефти в Германию, сообщило агентство Reuters.

"Белорусская государственная нефтяная компания "Белоруснефть" приостановила поставки собственной нефти в Германию в этом месяце, так как Минску необходимо компенсировать нехватку российской нефти, возникшую в связи со спором по поставкам нефти Москвой", – говорится в сообщении.

В 2019 году «Белоруснефть» провела тендер на продажу 1,66 миллиона тонн нефти с прокачкой по нефтепроводу «Дружба» в Германию или Польшу в 2020 году, пишет Reuters. 


По данным трейдеров, победителем тендера, как и годом ранее, стало торговое подразделение Роснефти Rosneft Trading, направляющее сырье на свой НПЗ PCK Raffinerie GmbH в Германии.


Sputnik обратился в пресс-службу производственного объединения за подтверждением этой информации, однако корреспондента направили в концерн "Белнефтехим", где тоже не смогли предоставить никакой информации по данному вопросу.

После того, как 1 января Россия прекратила поставлять сырье на белорусские нефтеперерабатывающие предприятия, было принято решение приостановить экспорт нефтепродуктов, чтобы обеспечить топливом внутренний рынок.

Беларуси и России не удалось договориться о новом контракте, так как в Минске настаивают на отмене премии при поставках для российских грузоотправителей. 

Сейчас на белорусские НПЗ нефть поставляют две российские компании Гуцериева. В январе запланирована прокачка по нефтепроводу "Дружба" 650 тысяч тонн нефти. Еще 100 тонн поставят железной дорогой.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Валерий Щукин
милицейский дальтонизм
Юрась Навіцкі
Алена Талстая. Катаваньне суткамі
Петр Рудковский
"Беларусь/Белоруссия", "в Украине / на Украине"
Павел Знавец
Уладзімір Станкевіч: імя ў найноўшай гісторыі...
Владимир Подгол
Как пил и кормил А.Лукашенко


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru