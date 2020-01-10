Беларусь прекратила экспорт своей нефти. "Белнефтехим" не комментирует
Белорусская государственная компания "Белоруснефть" приостановила экспорт нефти в Германию, сообщило агентство Reuters.
"Белорусская государственная нефтяная компания "Белоруснефть" приостановила поставки собственной нефти в Германию в этом месяце, так как Минску необходимо компенсировать нехватку российской нефти, возникшую в связи со спором по поставкам нефти Москвой", – говорится в сообщении.
В 2019 году «Белоруснефть» провела тендер на продажу 1,66 миллиона тонн нефти с прокачкой по нефтепроводу «Дружба» в Германию или Польшу в 2020 году, пишет Reuters.
По данным трейдеров, победителем тендера, как и годом ранее, стало торговое подразделение Роснефти Rosneft Trading, направляющее сырье на свой НПЗ PCK Raffinerie GmbH в Германии.
Sputnik обратился в пресс-службу производственного объединения за подтверждением этой информации, однако корреспондента направили в концерн "Белнефтехим", где тоже не смогли предоставить никакой информации по данному вопросу.
После того, как 1 января Россия прекратила поставлять сырье на белорусские нефтеперерабатывающие предприятия, было принято решение приостановить экспорт нефтепродуктов, чтобы обеспечить топливом внутренний рынок.
Беларуси и России не удалось договориться о новом контракте, так как в Минске настаивают на отмене премии при поставках для российских грузоотправителей.
Сейчас на белорусские НПЗ нефть поставляют две российские компании Гуцериева. В январе запланирована прокачка по нефтепроводу "Дружба" 650 тысяч тонн нефти. Еще 100 тонн поставят железной дорогой.
16:30 10/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.