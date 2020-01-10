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Заживем... Беларуснефть заявила об открытии новых месторождений нефти

В Беларуси объявили об открытии новых месторождений нефти в Гомельской области.


Запасы нефти специалистами оцениваются на 800 тысяч тонн. Их разработка и добыча запланирована на апрель, сообщает "Белоруснефть".

В последние годы наша страна стабильно увеличивает добычу нефти: в 2017-м —1,65 млн тонн, в 2018-м — 1,67 млн ​​тонн, в 2019-м — 1,69 млн тонн. На 2020 год поставлена ​​задача довести добычу до 1,7 млн ​​тонн нефти. Предполагается, что запасов нефти в нашей стране хватит на ближайшие 30 лет.

Правда, для полного счастья нам надо как минимум 6 млн тонн, а чтобы загрузить еще и два НПЗ - до 24 млн тонн нефти в год.
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