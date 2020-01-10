Заживем... Беларуснефть заявила об открытии новых месторождений нефти
В Беларуси объявили об открытии новых месторождений нефти в Гомельской области.
Запасы нефти специалистами оцениваются на 800 тысяч тонн. Их разработка и добыча запланирована на апрель, сообщает "Белоруснефть".
В последние годы наша страна стабильно увеличивает добычу нефти: в 2017-м —1,65 млн тонн, в 2018-м — 1,67 млн тонн, в 2019-м — 1,69 млн тонн. На 2020 год поставлена задача довести добычу до 1,7 млн тонн нефти. Предполагается, что запасов нефти в нашей стране хватит на ближайшие 30 лет.
Правда, для полного счастья нам надо как минимум 6 млн тонн, а чтобы загрузить еще и два НПЗ - до 24 млн тонн нефти в год.
15:41 10/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.