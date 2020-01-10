Производитель шотландского виски обвинил белорусов в плагиате

Поскольку «Винокурня Нарочь» разливает коньяк «Командирский» в треугольные бутылки, это вызывает у потребителей ассоциацию, что коньяк «Командирский» является продуктом компании WG&S или разработан под контролем или с согласия WG&S, предположил изготовитель виски.





«В то же время компания WG&S никогда не давала ООО «Винокурня Нарочь» разрешения использовать свои товарные знаки. Более того, в магазинах розничной торговли коньяк «Командирский» и шотландское виски Grant’s размещены на полках рядом или в непосредственной близости друг от друга.





Таким образом, ООО «Винокурня Нарочь» достигает поддержания и увеличения объема потребительского спроса на коньяк «Командирский» не за счет собственных вложений, а за счет многолетней репутации и известности компании WG&S и ее товарных знаков», — говорилось в жалобе.





Специалисты кафедры коммуникативного дизайна факультета социокультурных коммуникаций БГУ, к которым обратился МАРТ, пришли к единому мнению о том, что трехгранная форма розничной упаковки шотландского виски Grant’s является зарегистрированным товарным знаком.





Тем не менее для обеспечения полного и всестороннего исследования МАРТ провел социологический опрос, чтобы изучить мнение потребителей при сравнении внешнего вида розничных упаковок коньяка «Командирский» и виски Grant’s. Оказалось, что большинству опрошенных респондентов (55,8%) известен виски Grant’s.





Абсолютное большинство опрошенных (74,8%) полагает, что товары — виски Grant’s и коньяк «Командирский» — не похожи. Также большинство респондентов (78%) не допускает возможности приобретения коньяка «Командирский» по ошибке.





Только часть потребителей (27,9%) допускает, что у данных товаров один производитель. Поэтому в результате опроса не установлено, что указанные товары являются сходными до степени смешения.





Совокупность существенных признаков в розничных бутылках коньяка «Командирский» и виски Grant’s исключает риск введения потребителя в заблуждение в отношении производителя товара, уверен МАРТ.





Таким образом, само по себе использование в качестве розничной упаковки коньяка «Командирский» стеклобутылки трехгранной формы ООО «Винокурня Нарочь» не свидетельствует о действиях, способных причинить убытки заявителю.





В итоге МАРТ установил, что признаки недобросовестной конкуренции не подтверждены, факт нарушения антимонопольного законодательства отсутствует.