Как заработать миллиард на чайном грибе

Ему 41 год, что для миллиардеров – ранняя молодость. Однако удивительно как раз не это. Путь GT к богатству не повторяет, а иногда прямо противоречит едва ли не всем правилам построения миллиардного бизнеса.







Чем необычен предмет его богатства?

Если не принимать во внимание наследство и смену лиц в корпорациях, то окажется, что большая часть новых состояний выросла: либо на сетевой торговле; либо на фондовых рынках; либо на новых технологиях. Звезды эстрады и спорта обычно становятся миллионерами, но до миллиардов не дотягивают.





Молодые миллионеры и миллиардеры быстрей всего появляются там, где удается монетизировать какой-то IT-проект: Марк Цукерберг с Facebook, Ларри Пейдж и Сергей Брин с Google, Павел Дуров с Telegram и пр.





Но чайный гриб (комбуча) известен уже несколько тысяч лет. Причем известен не маленькому племени в горах далекого острова. Его свойства описывали и древние китайцы, и современные ученые. Чайный гриб возили по Шелковому пути и заваривали на советских кухнях.





С напитками из чайного гриба экспериментируют фирмы многих стран, сегодня известно больше 3 с половиной сотен производителей (и большая часть в США). Естественно, шанс заработать на том, что делают все – минимален, но Джорджу Томасу Дэйву это удалось.





Чем уникален путь GT к богатству?

Как теперь развивают проекты, не имея начального капитала?





Ищут богатого инвестора, который становится потом совладельцем бизнеса. Или проводят сбор денег на стартап через краудфаундинг, копят переводы со всего мира, начинают проект и потом рассчитываются со спонсорами акциями или деньгами.





Как поступил Джордж Томас Дэйв?





В 1995 году на маминой кухне стал готовить и разливать в бутылки чайный гриб комбучу. Сам клеил этикетки и развозил товар по магазинам. Первым сотрудником Дэйва была его мать, но со временем семейный бизнес вырос в компанию GT’s Living Foods.





Были ли у Дэйва, кстати, предпосылки для богатства?





Трудно сказать. Мелькает информация, что в 16 лет он связался с плохой компанией, где интересовались совсем другими «веществами», пишут, что его родители увлекались восточными учениями, здоровым питанием и т.п. Вряд ли это помогает зарабатывать, но продукт GT, уже в первый год принес $150 тыс выручки.





Сам Дэйв очень много говорит об уникальности своей комбучи, о том, что напиткам конкурентов всегда чего-то не хватает, что они слишком «искусственные». GT’s Living Foods комбучу не пастеризует и не фильтрует, а стремится создать «домашний продукт».





Что интересно, Дэйв по-прежнему пользуется в производстве той первой закваской с маминой кухни. А самым главным активомGT’s Living Foods считает себя.





Правда, «естественность» продукта стала для GT предметом судебного разбирательства, когда были поданы иски в связи со слишком высоким содержанием спирта в напитке (что абсолютно естественно для «живого» брожения).





И еще один интересный момент – чайный гриб, как это положено на Востоке, иногда считают едва ли ни эликсиром бессмертия. Современные исследования называют его объективно полезным продуктом (наравне с кефиром, зеленым чаем и пр.). Но мать Дэйва Лорейн рекламирует семейный продукт личной историей – рассказом, что комбуча помогла ей остановить развитие рака.









GT пытались купить крупные корпорации

Многие быстро растущие компании в какой-то момент меняют своих владельцев. На смену новаторам, которые придумали, простроили и т.д., приходят серьезные бизнесмены, которые выкупают проект и ставят его на промышленные рельсы.





Между прочим, и сами новаторы бывают рады продать дело, остаться кем-то вроде креативного директора или пойти в новый прорыв.





У GT все было с точностью наоборот. Компанию пытались купить (по слухам – Nestlé и другие лидеры рынка). Настойчивые (и даже навязчивые, с цветами и шампанским) предложения поступали самому Джорджу.





Но он твердо держится своей независимости и убеждений, потому на данный момент является 100-процентным владельцем GT’s Living Foods, всех секретов производства и определяет дальнейшее развитие бренда.



Что будет дальше?

По мнению Джона Хакетта из Coca-Cola, продажи комбучи каждый год увеличиваются на 40%. Растущая капитализация рынка приводит крупных игроков, которые начали с энтузиастами комбучи ценовую войну.





Если продукция GT’s Living Foods продавалась по $3-4, то конкуренты предлагают напитки с чайным грибом по 99 центов. GT возмущается их рекламой, говорит об отходе от технологий, но цена и вкусовые добавки работают против него.





Но может быть и здесь GT добьется успеха наперекор тенденции?





В США, и других финансово благополучных местах, масса людей ищет «натуральности», а GT как раз это обещает.





Там бизнесмену одиночке не нужна «крыша», не грозит рейдерский захват, национализация и пр.





Пока бизнес Дэйва развивается: GT приобретает в 2016 году Tula’s CocoKefir, семейный бизнес по производству йогуртов из кокосового молока.





GT выпускает на рынок крепкую комбучу с 3% алкоголя, напитки на основе яблочного уксуса, воду с добавление каннабидиола – соединений из конопли.





Наконец, сам Джордж Томас Дэйв не кажется неудачником. Он до сих пор полный владелец своей компании, а это актив стоимостью $900 млн. Сверх того – он приобрел недвижимость в Беверли-Хиллз, землю на Гавайях и произведения искусства, что поднимает его общее состояние до $1,2 млрд.









Может быть, мы видим новое поколение успешных предпринимателей, которые ориентируются на современные вкусы и взгляды, у которых главное конкурентное преимущество не цена, и даже не качество, а имидж продукта.