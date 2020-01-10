Белорусский рубль капитулировал

Валютная корзина подорожала до максимума за два года.





Курс доллара вырос на 0,0034 BYN до 2,1193 BYN/USD. Американец за текущую неделю укрепился на 0,0095 BYN и оказался на максимуме за 275 дней (ровно 9 месяцев).





Кус евро подрос лишь на 0,0006 BYN до 2,3532 BYN/EUR. Европейской валюте сегодня удалось покинуть минимум почти за две недели. С начала января евро подешевел на 0,0105 BYN.





Курс российского рубля поднялся лишь на 0,0011 BYN до 3,4603 BYN/100 RUB. Это максимум за 675 дней (чуть более 22 месяцев).





С начала года рубль РФ подскочил в цене уже на 0,0621 BYN и это после роста на 0,2854 BYN по итогам 2019 года.





Центробанк России

Официальный курс доллара на завтра вырос всего на 3 копейки до 61,2632 RUB и покинул минимум за 21 месяц.





Официальный курс евро на завтра опустился ещё на одну копейку (после вчерашнего обвала на 1,32 рубля) до 68,0450 RUB — минимума почти за два года.