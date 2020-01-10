+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Белорусский рубль капитулировал

Торги в пятницу завершились ослаблением белорусского рубля к доллару, евро и российскому рублю. Правда, стоимость валютной корзины выросла всего на 0,07%. Но по итогам недели рост составил 0,99%.

Валютная корзина подорожала до максимума за два года.

Курс доллара вырос на 0,0034 BYN до 2,1193 BYN/USD. Американец за текущую неделю укрепился на 0,0095 BYN и оказался на максимуме за 275 дней (ровно 9 месяцев).

Кус евро подрос лишь на 0,0006 BYN до 2,3532 BYN/EUR. Европейской валюте сегодня удалось покинуть минимум почти за две недели. С начала января евро подешевел на 0,0105 BYN.

Курс российского рубля поднялся лишь на 0,0011 BYN до 3,4603 BYN/100 RUB. Это максимум за 675 дней (чуть более 22 месяцев).

С начала года рубль РФ подскочил в цене уже на 0,0621 BYN и это после роста на 0,2854 BYN по итогам 2019 года.

Центробанк России

Официальный курс доллара на завтра вырос всего на 3 копейки до 61,2632 RUB и покинул минимум за 21 месяц.

Официальный курс евро на завтра опустился ещё на одну копейку (после вчерашнего обвала на 1,32 рубля) до 68,0450 RUB — минимума почти за два года.
Источник: select.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Валерий Щукин
милицейский дальтонизм
Юрась Навіцкі
Алена Талстая. Катаваньне суткамі
Петр Рудковский
"Беларусь/Белоруссия", "в Украине / на Украине"
Павел Знавец
Уладзімір Станкевіч: імя ў найноўшай гісторыі...
Владимир Подгол
Как пил и кормил А.Лукашенко


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru