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Цена независимости: как на экологии скажется перевод котельных на мазут?

В конце 2019 года Беларусь и Россия договорились о ценах на природный газ и заключили контракты на его поставку.

Цена независимости: как на экологии скажется перевод котельных на мазут?
Правда, только на два первых месяца 2020 года. На этот период цена газа для Беларуси сохранится на уровне 2019 года — 127 долларов за тысячу кубометров. 

Одновременно стало известно, что РУП "Минскэнерго" обязали научить работников использовать мазут вместо газа, который обычно в Беларуси применяют на ТЭЦ.

Что на самом деле стоит за намерением перевести котельные с газа на мазут Можно ли это считать шагом к энергетической независимости Беларуси? Какие негативные последствия возможны от перевода ТЭЦ на мазут

На эти и другие вопросы в прямом эфире Еврорадио отвечает Владимир Мацкевич.
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