Правда, только на два первых месяца 2020 года. На этот период цена газа для Беларуси сохранится на уровне 2019 года — 127 долларов за тысячу кубометров.





Одновременно стало известно, что РУП "Минскэнерго" обязали научить работников использовать мазут вместо газа, который обычно в Беларуси применяют на ТЭЦ.





Что на самом деле стоит за намерением перевести котельные с газа на мазут Можно ли это считать шагом к энергетической независимости Беларуси? Какие негативные последствия возможны от перевода ТЭЦ на мазут





Владимир Мацкевич. На эти и другие вопросы в прямом эфире Еврорадио отвечает







