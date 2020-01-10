Цена независимости: как на экологии скажется перевод котельных на мазут?
В конце 2019 года Беларусь и Россия договорились о ценах на природный газ и заключили контракты на его поставку.
Правда, только на два первых месяца 2020 года. На этот период цена газа для Беларуси сохранится на уровне 2019 года — 127 долларов за тысячу кубометров.
Одновременно стало известно, что РУП "Минскэнерго" обязали научить работников использовать мазут вместо газа, который обычно в Беларуси применяют на ТЭЦ.
Что на самом деле стоит за намерением перевести котельные с газа на мазут Можно ли это считать шагом к энергетической независимости Беларуси? Какие негативные последствия возможны от перевода ТЭЦ на мазут
На эти и другие вопросы в прямом эфире Еврорадио отвечает Владимир Мацкевич.
12:15 10/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.