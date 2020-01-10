РБК: Не надо преувеличивать возможности «Сафмара» в поставках нефти в Беларусь
Группа «Сафмар», в которую входят «РуссНефть» и «Нефтиса», имеет ограниченные возможности для поставок нефти в Беларусь: примерно 3 млн т на 2020 год.
Таким образом, компании Гуцериева смогут закрыть только восьмую часть из запланированных к переработке 24 млн т, сообщает РБК.
По данным источника РБК, «РуссНефть» и «Нефтиса» смогут ежеквартально поставлять в Беларусь в 2020 году по 750 тыс. т нефти, из которых 650 тыс. т — по трубопроводу, а еще 100 тыс. т — по железной дороге.
11:52 10/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.