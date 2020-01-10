Таким образом, компании Гуцериева смогут закрыть только восьмую часть из запланированных к переработке 24 млн т, сообщает РБК





По данным источника РБК, «РуссНефть» и «Нефтиса» смогут ежеквартально поставлять в Беларусь в 2020 году по 750 тыс. т нефти, из которых 650 тыс. т — по трубопроводу, а еще 100 тыс. т — по железной дороге.