



Нефтяные компании Михаила Гуцериева «Русснефть» и «Нефтиса», которые сейчас являются единственными поставщиками нефти в Беларусь, хотят втрое увеличить объем поставки в январе — до 650 тыс. тонн. Тем самым они выберут весь объем, предоставленный им по графику Минэнерго РФ в первом квартале.





Эти поставки позволят белорусским НПЗ не останавливать работу в январе, хотя и покроют только примерно половину их потребностей в сырье. Традиционные поставщики нефти в Беларусь «Роснефть» и «Сургутнефтегаз» не перезаключили контракты на 2020 год, поскольку Минск требует от них отказаться от премии к экспортному паритету примерно в $6 на тонну.





Михаил Гуцериев старается не дать остановиться белорусским НПЗ, которые лишились российской нефти с 1 января, отказавшись перезаключать контракты на поставку с другими российскими нефтекомпаниями, прежде всего «Роснефтью» и «Сургутнефтегазом», сообщил Reuters.





Принадлежащие Гуцериеву «Нефтиса» и «Русснефть» увеличат поставки нефти в Беларусь в январе втрое, до 650 тыс. тонн по трубопроводу и еще 100 тыс. тонн по железной дороге.









В «Русснефти» “Ъ” подтвердили такие планы, отметив, что тем самым компания собирается в январе выбрать весь объем, утвержденный в экспортном графике Минэнерго РФ на первый квартал.





Для аналогичных поставок в феврале компаниям потребуется согласие правительства РФ на корректировку экспортного графика. В группе «Сафмар» также заявили информагентствам, что общий объем добычи «Нефтисы» и «Русснефти» в 18 млн тонн в год позволяет им осуществлять поставки как в Беларусь, так и на рынок РФ.





Такое увеличение поставок необходимо белорусским НПЗ, которые последнюю неделю работают в основном на прежних запасах нефти и таким темпом вынуждены были бы остановиться в 20-х числах января. Два НПЗ страны в Мозыре и Полоцке потребляют около 1,5 млн тонн нефти в месяц, так что поставки от компаний Михаила Гуцериева покроют только половину их потребности, что не позволит полностью загрузить вторичные процессы.





Однако работа даже на половинной мощности даст НПЗ возможность обеспечить нефтепродуктами белорусский рынок и частично возобновить экспорт, приостановленный с 1 января. Кроме того, эти поставки дадут Беларуси больше времени для того, чтобы договориться с другими компаниями, прежде всего c «Роснефтью».





Минск занял жесткую позицию по перезаключению контрактов с российскими нефтекомпаниями.





Эти контракты основаны на формуле цены, при которой поставщики получают премию относительно экспортного паритета (цена на узлах Западной Сибири минус транспортировка и экспортная пошлина) в размере $6 на тонну.





При этом, учитывая беспошлинный характер поставок нефти в Беларусь (экспортная пошлина в январе составляет $77 на тонну), а также географическую близость этого рынка, стоимость нефти для Беларуси существенно — на $50–60 на тонну — ниже, чем для Центральной Европы или по сравнению с котировками в Роттердаме.





В то же время в этом году размер экспортной пошлины на нефть в России вновь уменьшится (в рамках налогового маневра), что сократит и «дисконт» для Беларуси относительно мировой цены — «Белнефтехим» оценивал, что это приведет к увеличению стоимости нефти для страны на $20 на тонну.





Чтобы уменьшить связанные с налоговым маневром потери, Минск добивается того, чтобы российские поставщики отказались от премии к экспортному паритету при поставках в Беларусь.





Именно это имел в виду глава Беларуси Александр Лукашенко, заявляя агентству БелТА 9 января, что Россия предлагает Беларуси нефть по ценам выше мировых. Это фактически неверно, поскольку все другие европейские страны получают российскую нефть по более высокой цене.









«Нефтиса» и «Русснефть» стали единственными российскими поставщиками, согласившимися на условия Беларуси. Михаил Гуцериев имеет существенный бизнес в стране — проект по производству удобрений «Славкалий» стоимостью $2,5 млрд.