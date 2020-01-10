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"Белоруснефть" хотят превратить в интернет-гипермаркет с выдачей товаров на АЗС

"Белоруснефть" намерена в 2020 году запустить интернет-магазин, задействовав для этого свою сеть АЗС. Об этом рассказал Сергей Каморников, заместитель генерального директора по обеспечению углеводородным сырьем и реализации продукции компании «Белоруснефти», в интервью ресурсу NEFT.by.

"Белоруснефть" хотят превратить в интернет-гипермаркет с выдачей товаров на АЗС
Сообщается, что классический интернет-магазин будет создан на основе интернет-витрины автотоваров, которая уже действует на официальном сайте компании belorusneft.by - "чтобы человек мог не только найти нужный товар, но и купить его через интернет".

Как пояснили Marketing.by в пресс-службе РУП «Производственное объединение «Белоруснефть», на официальном сайте компании belorusneft.by в 2019 году начала работать интернет-витрина автотоваров. При помощи этого ресурса можно найти необходимое  наименование, увидеть, есть ли товар в наличии, выбрать для его покупки автозаправку, ближайшую по маршруту следования. В 2020 году предполагается на основе этой площадки создать интернет-магазин, чтобы клиент мог также оплатить товар через интернет - сейчас над данным проектом ведется работа.

"В более отдаленной перспективе планируется создание маркетплейса, или интернет-гипермаркета, где будет представлен не только ассортимент АЗС, но и других поставщиков. Здесь компания будет выступать как системный интегратор, предоставляя партнерам электронную площадку для реализации товаров через интернет и их выдачи на АЗС. О сроках реализации этой части проекта говорить пока рано".


Вот как описывает эту задумку Валерий Яцков, заместитель начальника ПУ «Связьинформсервис» компании «Белоруснефть»:

"Условный пример: вы планируете поездку в гости в другой город, вам необходимо купить в подарок бытовую технику или набор косметики. Нужное находите на маркетплейсе «Белоруснефти», заказываете, оплачиваете и в указанный день забираете товар по пути. Здесь мы будем выступать как системный интегратор, предоставляя другим поставщикам наши площади для реализации товаров и их выдачи. Если учитывать, что сеть АЗС компании – это более 570 автозаправок по всей стране, то  направление видится очень перспективным." 
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