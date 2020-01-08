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Почему властям больше не нужно перед выборами повышать зарплаты

Специалист в сфере финансов и домашних хозяйств Владимир Баранич объяснил, что происходит с белорусским рублем и как изменилось отношение к нему граждан.

Как было отмечено в программе Примус, белорусский рубль в прошлом году подорожал к доллару на 2,4%, к евро – на 4,4%.


Владимир Баранич назвал одной из причин стабильности отечественной валюты уменьшение количества панических атак, когда граждане бежали в банки забирать депозиты и обрушивали тем самым курс белорусского рубля. 

– Эту причину устранили административными методами. Связали значительные суммы в безотзывных вкладах, – сказал Владимир Баранич. 

Специалист в сфере финансов констатировал: – Если сегодня у людей появляются свободные средства – действительно, они не спешат их переводить в доллары. Рубли можно или просто не трогать, или положить под процент на безотзывные депозиты. Хотя раньше, как только появились свободные рубли – сразу бежали в обменники. За годы стабильности рубля этот рефлекс немножко утих. С другой стороны, и валюту не спешат конвертировать в рубли так, как прежде – чтобы положить на депозит и заработать. Отзывные депозиты скукожились. 

Владимир Баранич обрисовал свое понимание общей картины: – Деньги сберегают в валюте, а подкапливают в рублях – подкапливают несколько месяцев, год, чтобы потом потратить или отдать на возврат кредита. 


Эксперт считает, что в 2020 году не стоит ожидать девальвации белорусского рубля из-за проведения президентских выборов: – Утверждение, что перед выборами нужно напечатать денег на зарплаты населению, уже стало байкой. Она давно опровергнута. Оказалось, белорусские выборы могут проходить и без отсутствия электората (на избирательных участках – прим.). 

Владимир Баранич полагает, что курс белорусского рубля в 2020 году и состояние отечественной экономики будет зависеть от многих факторов, часть из которых предугадать трудно. Он привел в пример обострение ситуации на Ближнем Востоке, из-за которого могут существенно вырасти цены на нефть, что при удачных переговорах с Россией может поспособствовать росту белорусской экономики. Но в целом Владимир Баранич констатировал, что угроз для стабильности отечественной экономики остается по-прежнему немало.


Источник: "Солидарность"
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