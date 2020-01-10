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В Беларуси появится рынок хеджирования валютных рисков

Белорусские власти считают необходимым создание в стране рынка хеджирования валютных рисков, следует из утвержденной Стратегии повышения доверия к национальной валюте до 2035 года.

При этом правительство и Нацбанк РБ признают, что де-юре существующий в стране срочный рынок, позволяющий хеджировать валютные риски, не работает.

«Срочный рынок в его традиционном понимании не сформирован: сделки на бирже не заключаются с 2015 года, на неорганизованном рынке банки осуществляют для клиентов сделки с производными финансовыми инструментами (форвардные сделки, сделки СВОП)», - говорится в Стратегии.

В этой связи власти намерены реализовать следующие меры:

- совершенствование правового регулирования срочных сделок с производными финансовыми инструментами;
- повышение качества корпоративного риск-менеджмента в государственных организациях;
- формирование на валютном рынке института маркетмейкеров, готовых взять на себя позиции по покупке и продаже валюты с форвардными датами исполнения;
- повышение прозрачности ценообразования форвардного курса;
- включение информации о механизмах хеджирования валютных рисков с использованием производных финансовых инструментов срочных сделок в локальные правовые акты субъектов хозяйствования, имущество которых находится в государственной собственности.

Кроме того, планируется «внедрить новый инфраструктурный институт – репозитарий, обеспечивающий сбор, систематизацию, анализ и прозрачность информации о сделках, совершаемых на неорганизованном рынке с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, включая производные финансовые инструменты».
АФН
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