В июне 2018 года Александр Лукашенко подписал указ о подготовке территории для строительства бассейна международного стандарта на Кальварийской (на месте бывшей типографии «Красная звезда»). Его до 2023 года возведет Китай за собственные деньги, а потом передаст белорусской стороне. Это — своеобразная благодарность за право реализовывать на территории Беларуси крупные экономические проекты.





Но площадку для китайцев готовят за счет бюджета Минска. А это снос зданий (в первую очередь — «Красной звезды») и работа с инженерными сетями: их капремонт, вынос, перенос, снос и возведение. Как следует из инвестпрограммы столицы на 2020 год, сметная стоимость всего этого — около 13,1 млн рублей. Работы должны были провести в 2018—2019 годах, а в октябре прошлого года площадка выглядела так:



