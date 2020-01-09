Об этом сообщил TUT.BY источник, знакомый с планами группы.





В первом квартале «Сафмар» должен был поставить в Беларусь 750 тысяч тонн нефти — 650 тысяч тонн по трубопроводу и еще 100 тысяч тонн по железной дороге. «Но, вероятно, что уже по итогам января весь этот объем будет поставлен в Беларусь», — сказал собеседник.





Первые поставки начались уже на прошлой неделе. До 10 января нефтяные компании Михаила Гуцериева должны поставить в Беларусь около 130 тыс. тонн нефти.









Пресс-служба группы «Сафмар» в ответ на запрос TUT.BY не стала комментировать возможный объем поставок нефти в Беларусь. При этом в пресс-службе отметили, что добыча нефти компаниями группы в 18 млн тонн «позволит выполнить обязательства по поставке нефти на внутренний рынок в полном объеме и также обеспечить поставку нефти в Беларусь в полном объеме, согласно утвержденному Министерством энергетики РФ графику».





4 января пресс-служба госконцерна «Белнефтехима» сообщила, что Беларусь договорилась о поставке первой партии нефти из России без премии для поставщика. В этот же день прокачка нефти на белорусские НПЗ была возобновлена. По информации российских СМИ, речь шла о компаниях Михаила Гуцериева, которого связывают дружеские отношения с Александром Лукашенко.





«Объем сырья, ожидающегося к поставке в ближайшее время, а также накопленные ресурсы позволят обеспечить безостановочную работу отечественных нефтеперерабатывающих заводов в январе 2020 года», — говорилось в сообщении «Белнефтехима».





С 1 января 2020 года российские нефтяные компании прекратили поставки нефти в Беларусь из-за разногласий в цене на сырье. Минск настаивал на отмене премии к цене беспошлинных поставок нефти, мотивируя это удорожанием сырья в связи с реализацией в РФ налогового маневра в нефтяной сфере. По данным «Белнефтехима», в настоящее время цена поставок нефти из РФ составляет 83% от мировой цены на нефть. Размер премии — 10 долларов за тонну.





Ни Минск, ни Москва не раскрывают цену поставок. По данным Белстата, в январе-октябре 2019 года Беларусь импортировала нефть из России по средней цене 364 доллара за тонну.





В начале января белорусские НПЗ — Мозырский и Новополоцкий («Нафтан») — снизили загрузку до технологического минимума из-за приостановки поставок российской нефти. Кроме того, Минск временно приостановил экспорт нефтепродуктов, дабы не допустить дефицита топлива на внутреннем рынке.





Поставки от компаний Гуцериева — это небольшой объем. В середине декабря правительства России и Беларуси согласовали индикативный баланс поставок нефти на 2020 год, который предполагает импорт в страну 24 млн тонн, из них по трубопроводу — 23,5 млн тонн. ТАСС со ссылкой на высокопоставленный источник в отрасли сообщил, что российские компании готовы возобновить поставки нефти на нефтеперерабатывающие заводы Беларуси, но только в случае их согласия работать на рыночных условиях 2019 года.





В 2018 году Михаил Гуцериев говорил TUT.BY, что его компании поставляет нефть на два белорусских нефтеперерабатывающих завода в объеме от 500 тысяч до 1 млн тонн в год.





— Все зависит от выделенных квот. Продаем нефтепродукты. Это позволяет зарабатывать неплохие деньги. Но мы не вывозим их из Беларуси, а инвестируем здесь. Все нефтяные деньги остаются в стране. Я еще не вывез из Беларуси ни одного цента. «Ни на Запад, ни в Россию», — сказал бизнесмен.



