Почти 1,5 млн рублей за гараж. Названы самые успешные аукционы по продаже столичной госсобственности
В комитете «Минскгоримущество» назвали самый успешный аукцион по продаже неиспользуемой госсобственности в столице за минувший год.
Им стала продажа крытого гаража на пер. Ольшевского, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».
Здание гаража на 350 машиномест ушло с молотка за 1,43 млн рублей. Аукцион был проведен 24 декабря.
— Новый хозяин должен будет сохранить в течение года функциональное назначение объекта как специализированного здания автомобильного транспорта, — отметили в комитете.
Также за 1,02 млн рублей были проданы здания незавершенных незаконсервированных капитальных строений на ул. Корженевского.
Производственная база ГПО «Минскстрой» – комплекс из пяти зданий площадью 718,4 кв. м на ул. Казинца – была продана на первом же аукционе более чем за 400 тыс. рублей.
Всего за прошедший год было проведено 52 аукциона по продаже 23 объектов недвижимости. За этот период было выручено около 4 млн рублей от реализации объектов государственной собственности, из них более 2,26 млн за объекты, которые числились в собственности Минска.
Ольга Семенова
21:31 09/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.