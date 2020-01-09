Сколько стоит «шенген» за пределами Беларуси?

Belsat.eu собрал самую важную информацию о «шенгене». А также узнал сколько платят за шенгенские визы наши ближайшие соседи.

Сколько стран входит в Шенгенскую зону?

В Шенгенскую зону входят 26 стран, которые одобрили Шенгенское соглашение. Этот документ подписали в 1985 году в люксембургской деревне Шенген.





Шенген находится в юго-восточной части Люксембурга на левом берегу реки Мозель у горы святого Марка вблизи места, где встречаются границы Люксембурга, Германии и Франции.





Четыре страны-члены Шенгенской зоны не являются членами Евросоюза: Лихтенштейн, Швейцария, Исландия и Норвегия. А также три европейские карликовые государства: Сан-Марино, Монако и Ватикан также отказались от пограничного контроля и приняли политику свободного перемещения среди стран шенгенской зоны.









Источник: Официальный сайт Европейской коми

Кому не нужно делать шенгенскую визу?

Гражданам 60 стран мира не нужно делать шенгенские визы ( полный список) . Например, венесуэльцам, гражданам Новой Зеландии, Панамы, Колумбии, Канады и, конечно, США. Правом безвизового въезда в Шенгенскую зону также пользуются жители китайских административных единиц: Гонконг (бывшая британская колония), Макао (бывшая португальская колония). Обязанность подавать документы на визу имеют граждане 105 стран ( полный список ).

Страны, с которыми Евросоюз подписал соглашение об упрощенном визовом режиме

Первой страной СНГ, граждане которой получили возможность посещать ЕС без визы, стала Молдова. В 2017 году безвиз пришел в Украину.





Албания (безвизовый режим для владельцев биометрических паспортов)

Армения (стоимость визы – € 35)

Азербайджан (€ 35)

Босния и Герцеговина (безвизовый режим для владельцев биометрических паспортов)

Кабу-Верде (€ 35)

Грузия (€ 35)

Молдова (безвизовый режим для владельцев биометрических паспортов)

Черногория (безвизовый режим для владельцев биометрических паспортов)

Северная Македония (безвизовый режим для владельцев биометрических паспортов)

Сербия (безвизовый режим для владельцев биометрических паспортов)

Россия (€ 35)

Украина (безвизовый режим с 2017 года)

В июне к этому списку присоединится Беларусь (€ 35)

Кстати, граждане России – лидеры по количеству заявок на получение шенгенских виз. Де-факто каждый четвертый пакет документов на «шенген» в 2018 году был подан гражданином России.









Шенгенская виза – второй паспорт

Счастливый обладатель шенгенской визы может не заботиться о национальных визах в 19 стран мира (полный список). Помните об этом, если вам захочется поехать в Гибралтар, Румынию или в островную страну Сан-Томе и Принсипи. Также помните, что для каждой страны действуют свои правила. Больше информации вы найдете здесь.

Сколько стоит «шенген» в других странах мира

2 февраля начинает действовать новый Визовый кодекс Евросоюза. Он предусматривает повышение стоимости шенгенских виз для почти сотни стран мира, граждане которых будут платить за «шенген» € 80. Непродолжительное время среди этих стран будет и Беларусь. С июня 2020 года шенгенская визы для белорусов подешевеют до € 35.







