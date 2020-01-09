Сколько стоит «шенген» за пределами Беларуси?
С июня вступит в силу соглашение об упрощении визового режима, предусматривающее снижение стоимости шенгенских виз для белорусов до € 35.
фото: Белсат
Belsat.eu собрал самую важную информацию о «шенгене». А также узнал сколько платят за шенгенские визы наши ближайшие соседи.
Сколько стран входит в Шенгенскую зону?
В Шенгенскую зону входят 26 стран, которые одобрили Шенгенское соглашение. Этот документ подписали в 1985 году в люксембургской деревне Шенген.
Шенген находится в юго-восточной части Люксембурга на левом берегу реки Мозель у горы святого Марка вблизи места, где встречаются границы Люксембурга, Германии и Франции.
Четыре страны-члены Шенгенской зоны не являются членами Евросоюза: Лихтенштейн, Швейцария, Исландия и Норвегия. А также три европейские карликовые государства: Сан-Марино, Монако и Ватикан также отказались от пограничного контроля и приняли политику свободного перемещения среди стран шенгенской зоны.
Источник: Официальный сайт Европейской коми
Кому не нужно делать шенгенскую визу?
Гражданам 60 стран мира не нужно делать шенгенские визы (полный список). Например, венесуэльцам, гражданам Новой Зеландии, Панамы, Колумбии, Канады и, конечно, США. Правом безвизового въезда в Шенгенскую зону также пользуются жители китайских административных единиц: Гонконг (бывшая британская колония), Макао (бывшая португальская колония). Обязанность подавать документы на визу имеют граждане 105 стран (полный список).
Страны, с которыми Евросоюз подписал соглашение об упрощенном визовом режиме
Первой страной СНГ, граждане которой получили возможность посещать ЕС без визы, стала Молдова. В 2017 году безвиз пришел в Украину.
Албания (безвизовый режим для владельцев биометрических паспортов)
Армения (стоимость визы – € 35)
Азербайджан (€ 35)
Босния и Герцеговина (безвизовый режим для владельцев биометрических паспортов)
Кабу-Верде (€ 35)
Грузия (€ 35)
Молдова (безвизовый режим для владельцев биометрических паспортов)
Черногория (безвизовый режим для владельцев биометрических паспортов)
Северная Македония (безвизовый режим для владельцев биометрических паспортов)
Сербия (безвизовый режим для владельцев биометрических паспортов)
Россия (€ 35)
Украина (безвизовый режим с 2017 года)
В июне к этому списку присоединится Беларусь (€ 35)
Кстати, граждане России – лидеры по количеству заявок на получение шенгенских виз. Де-факто каждый четвертый пакет документов на «шенген» в 2018 году был подан гражданином России.
Шенгенская виза – второй паспорт
Счастливый обладатель шенгенской визы может не заботиться о национальных визах в 19 стран мира (полный список). Помните об этом, если вам захочется поехать в Гибралтар, Румынию или в островную страну Сан-Томе и Принсипи. Также помните, что для каждой страны действуют свои правила. Больше информации вы найдете здесь.
Сколько стоит «шенген» в других странах мира
2 февраля начинает действовать новый Визовый кодекс Евросоюза. Он предусматривает повышение стоимости шенгенских виз для почти сотни стран мира, граждане которых будут платить за «шенген» € 80. Непродолжительное время среди этих стран будет и Беларусь. С июня 2020 года шенгенская визы для белорусов подешевеют до € 35.
ЮВ/ИР belsat.eu
20:12 09/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.