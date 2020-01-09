Белорусская криптобиржа может потерять россиян. Прокопеня против





Криптовалютное законодательство в России должны принять в весеннюю сессию Госдумы — до 25 июля. По словам замминистра финансов РФ Алексея Моисеева, в документе «О цифровых финансовых активах», который будет регулировать блокчейн-сферу, остается разногласие, которое будет решаться на политическом уровне.





Глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков уточнил, что оно связано с тем, нужно ли вводить полный запрет на Bitcoin и ко, или легализовать их в качестве иностранной валюты.





Однако есть и другой серьезный вопрос, который может помешать развитию крипторынка в РФ — в текущей редакции закона «О ЦФА» предусматривается, что в выпуске и обращении цифровых активов должны участвовать российские юрлица, которые включены Банком России в соответствующие реестры. Это означает, что иностранные площадки не смогут работать с российскими клиентами.





Руководитель правового комитета РАКИБ Елена Гультяева рассказала, что на данный момент не существует окончательной версии законопроекта, однако во всех предыдущих — вопрос легитимности сделок с криптоактивами в других странах оставался за скобками.





Управляющий партнер юридической компании «ЭБР», председатель Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики при Московском отделении Ассоциации юристов России Александр Журавлев предложил дождаться финальной редакции документа, так как в нем спорные условия могут быть исключены.





В Беларуси такой версией законопроекта обеспокоились, так как ее принятие может нарушить соглашение Евразийского экономического союза, согласно которому правила одной страны не могут дискриминировать другую.









Основатель VP Capital, которая проинвестировала в Currency.com, Виктор Прокопеня заявил, что для решения этой проблемы необходимо будет вывести государства-члены ЕАЭС и резидентов белорусского «Парка высоких технологий» из-под действия документа «О ЦФА».





За июнь оборот Currency.com составил $205 млн, показатель вырос в три раза по отношению к маю, а до конца года компания планирует выйти на оборот в несколько миллиардов долларов в месяц. На данный момент доля российских пользователей биржи составляет 27,3%. Однако в случае принятия законопроекта «О ЦФА» в текущей версии, платформа не сможет работать в России.





Александр Журавлев подчеркнул, что подобные риски возможны, и они затронут не только Беларусь, а также и иные проекты, созданные в других государствах.





Эксперт предупредил, что вероятны и другие проблемы — криптоактивы, которые сделаны на публичных блокчейнах, не смогут иметь легальный оборот в России (законопроект предусматривает только частные). Помимо этого неизвестно, какие именно установят требования к площадкам (перечень будет обозначен Центральным Банком РФ, отдельными нормативными актами и т.д.).





Финальной версии документа «О ЦФА» до сих пор нет, хотя его разработкой занимаются уже почти полтора года. На данный момент криптовалютный бизнес не может нормально развиваться в РФ из-за правовой неопределенности, однако уже в ближайшие недели ситуация должна измениться, и пока не ясно — в лучшую или в худшую сторону.