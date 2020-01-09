Леонид Заико: Лукашенко получил "черную метку" из Кремля

Россия с 1 января на государственном уровне прекратила подачу нефти для белорусских нефтеперерабатывающих заводов.





Несмотря на то, что поставки были частично возобновлены в частном порядке, на уровне договоров между субъектами хозяйствования, можно констатировать, что впервые на начало года официальный Минск остался без соглашения с РФ по ценам на нефть.





О ценах на газ тоже удалось договориться только на первые два месяца 2020 года.





На фоне этого Минск прекратил экспорт нефтепродуктов, опасаясь дефицита топлива на внутреннем рынке.





Леонид Заико. Какие последствия для белорусской экономики может иметь очередная «нефтяная война» Кремля и Минска? На вопросы Сharter97.org отвечает руководитель аналитического центра «Стратегия», экономист





- Накануне 1 января Лукашенко впервые не удалось договориться с РФ о цене на нефть на следующий год. Как вы прокомментируете эту ситуацию?





- Я старый человек и поэтому многое знаю. Эта ситуация — вторая за всю историю существования власти Лукашенко.





Первая известна только специалистам. Первый случай, когда прекратили поставку нефти, произошел еще во времена Ельцина, который резко отреагировал на арест в Беларуси Павла Шеремета. Ельцин тогда говорил: «Отпустите Шеремета!».





А Лукашенко не внимал никаким российским, ельцинским призывам. И тогда прекратили поставку нефти из РФ буквально на несколько часов. В итоге в течение дня Шеремета освободили — и нефть снова пошла.





То есть, то что происходит — это крайняя мера, которую россияне применяют для белорусского руководства. И сейчас мы видим второй такой случай. Поэтому, без преувеличения, все это очень серьезно: Лукашенко получил «черную метку» из Кремля. Остановленная подача нефти — это самая настоящая «черная метка», и выбраться из этой ситуации ему будет очень трудно.









- Чего Россия хочет на этот раз?





- Как говорят у нас на рынке: «Ткнуть фэйсом об тэйбл». Это абсолютно четкая трассировка, чтобы Лукашенко знал свое место, помнил, что, в принципе, сейчас все рычаги экономической власти находятся в России.





Лукашенко не слушал специалистов, он не внимал и был неосторожен в энергетической политике. Он лично посадил Беларусь на наркотическую иглу — газовую и нефтяную. Если тарифы на газ потом компенсируются уже готовой продукцией, просто увеличиваются белорусские экспортные цены, то с нефтью все обстоит сложнее.





Нефть – это интересы всех тех окруженцев вокруг Лукашенко. На этой нефти некоторые российские олигархи и примкнувшие к ним белорусские окруженцы зарабатывали очень серьезные деньги. Сейчас они находятся у разбитого корыта.





Поэтому Михаил Гуцериев и попытался проявить «дружеские чувства» и помочь, но это просто смешно, потому что все, что он сможет сделать – это дать 100-120 тысяч тонн, а месячная норма переработки в Беларуси составляет примерно 2 миллиона тонн.





Гуцериев поставит свои 120, пускай даже 200 тысяч тонн, но невозможно столько поставить, сколько нужно для белорусских НПЗ. Это будет 5-10%. Таким образом, на сегодняшний день Беларусь лишена 90% нефти.





- Что, по вашему мнению, будет с белорусской экономикой и какие это может иметь политические последствия?





- Собственно говоря, теперь включаем профессионала-экономиста. Есть пока еще технические запасы — для того, чтобы работали нефтепроводы, по нефтепроводам ведь тоже идет нефть. Какие-то минимальные запасы есть.





Но в Беларуси опасность возрастает с каждым днем. На сегодняшний день Беларусь прекратила экспорт нефтепродуктов. А это было до 40% всего экспорта в лучшие годы. Поэтому резко будут падать валютные доходы. Это точно приведет к ослаблению белорусского рубля.





Это также может привести к целой серии негативных процессов, которые будут развиваться очень быстро. Пока, обратите внимание, Беларусь не продает нефтепродукты, а все, что есть, бросает на внутренний рынок.





Нам надо примерно 6 миллионов тонн нефти в год, это 500-600 тысяч тонн в месяц. Если ситуация будет продолжаться в таком же духе, то это практически обвалит внутренний рынок и обвалит валюту.





Давайте теперь посмотрим на политическую составляющую. Кремлю, конечно, обваливать белорусскую экономику смысла нет. Второй момент, делать из Лукашенко какого-то «защитника белорусского суверенитета» – это, по крайней мере, глупо.





Кстати, когда это делает кто-то из людей, называющих себя «оппозицией» — это вообще глупость в квадрате.





Поэтому я думаю, что Кремль будет действовать потихонечку — как это делали на допросах в НКВД. Потихоньку будут бить Лукашенко молотком по пальцам.









- Что нужно сделать Беларуси, чтобы наконец слезть с российской «нефтегазовой иглы»?





- Лукашенко подать в отставку, правительство отправить на Канарские острова, разогнать всю эту камарилью и поставить нормальное, достойное правительство.





«Президентская» республика – это вообще нонсенс. Тут радикальные меры нужны. Проблему ни премьер-министр, никто другой из нынешних не решит. Лукашенко может «решить проблему» только в одном случае: если он будет строго и неукоснительно выполнять приказы майора Путина.





Кремль внимательно просчитал ситуацию, учел, так сказать, и оценки спецслужб, и прочее. Давить суверенитетом, убирать белорусский суверенитет в этой ситуации не профессионально, они этого делать не будут. Они просто будут «нормально» вести допрос, так сказать, держать Лукашенко в совершенно управляемом виде.





Это для них — простая задача. Кстати, надо сказать, что многие белорусские политики давно ждали такой ситуации.





Но Кремль стал делать это, не идя на встречу демократическим силам Беларуси, не следуя каким-то принципам свободы и демократии. Он все это стал делать абсолютно как хозяин в доме. Кремль стал работать на себя. Ему надоели все эти песни и пляски.





А что касается «интеграции», «союзного государства», то можете обратить внимание, что в день чекиста, 20 декабря, Путин никаких разговоров на эту тему не вел с Лукашенко. И в общем-то это понятно. В Кремле будут делать то, что посчитают наиболее выгодным в перспективе. Вот такая оценка.