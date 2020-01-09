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Бел Рус

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Российский рубль отправил белоруса в нокаут

Резким ослаблением белорусского рубля за счет подорожания российского завершились торги в четверг 9 января 2020 года

Стоимость корзины валют всего за один день выросла на 0,55% и стала максимальной почти за два года. С начала января валютная корзина подорожала уже на 0,88%.

Курс доллара вырос всего на 0,0021 BYN до 2,1159 BYN/USD. Доллар вырос до максимума за 31 день.

Кус евро опустился тоже на 0,0021 BYN до 2,3526 BYN/EUR. С начала месяца евро подешевел уже на 0,0111 BYN и оказался на минимуме за 13 дней.

Курс российского рубля взметнулся вверх ещё на 0,0387 BYN до 3,4592 BYN/100 RUB.

Рубль РФ оказался на максимуме за 674 дня (чуть более 22-х месяцев). С начала января российская валюта выросла в цене уже на 0,0610 BYN. Напомним, что по итогам декабря 2019 было +0,1075 BYN.


Центробанк России

Сегодня Банк России первый раз установил новые официальные курсы в 2020 году.

Курс доллара на завтра обвалился на 0,67 рубля до 61,2340 RUB — минимума за 21 месяц.

Курс евро на завтра рухнул сразу на 1,32 рубля до 68,0555 RUB — минимума почти за два года.
Источник: select.by
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