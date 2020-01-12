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А вы купили электромобиль? В Минске установят еще 150 зарядных станций

"Белоруснефть" планирует увеличить число электрозарядных станций в Беларуси до 500 в 2021 году.

Об этом сообщили на предприятии. Так, в 2020 году в Минске планируется установить около 150 таких станций.

В 2019 году в городе заработали 54 зарядки для электромобилей. Всего в Минске действуют 85 ЭЗС, в основном возле паркингов, отелей, торговых и бизнес-центров, спорткомплексов.

По всей Беларуси число электрозарядных станций выросло за прошлый год до 250.
Источник: telegraf.by
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