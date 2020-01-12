А вы купили электромобиль? В Минске установят еще 150 зарядных станций
"Белоруснефть" планирует увеличить число электрозарядных станций в Беларуси до 500 в 2021 году.
Об этом сообщили на предприятии. Так, в 2020 году в Минске планируется установить около 150 таких станций.
В 2019 году в городе заработали 54 зарядки для электромобилей. Всего в Минске действуют 85 ЭЗС, в основном возле паркингов, отелей, торговых и бизнес-центров, спорткомплексов.
По всей Беларуси число электрозарядных станций выросло за прошлый год до 250.
Источник: telegraf.by
13:20 09/01/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.