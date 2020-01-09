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Крупнейший российский интернет-ретейлер начал работать в ЕС

Крупнейший онлайн-ретейлер России Wildberries вышел на европейский рынок. Компания участницы списка Forbes Татьяны Бакальчук запустила интернет-магазин в Польше

Татьяна Бакальчук

Российский онлайн-ретейлер Wildberries, основанный участницей списка Forbes Татьяной Бакальчук (F 94), запустил продажи в Польше, сообщила пресс-служба компании. Это шестая страна, в которой работает Wildberries, и первая — европейская.

Европейские клиенты смогут заказать товары в интернет-магазине, который работает на польском и английском языках. Сейчас там представлены товары более 13 500 брендов, включая женскую, мужскую, детскую одежду и обувь, а также игрушки и аксессуары. 

Получить товары покупатели смогут с помощью курьерской доставки и в пунктах выдачи заказов. Товары, которые им не подойдут, можно бесплатно вернуть. Всего в Польше откроется около 100 пунктов выдачи заказов Wildberries.


О планах Wildberries начать европейскую экспансию стало известно весной прошлого года благодаря утечке: на портале малого и среднего предпринимательства Кировской области еще в конце февраля была выложена справка для регистрации на сайте поставщиков Wildberries. 

В документе, в частности, говорилось, что компания «позволяет предприятиям… выйти на международные рынки (на текущий момент это страны ЕАЭС и Польша)».

Wildberries тогда опровергла слухи о грядущем выходе на европейский рынок, однако источник, близкий к ретейлеру, сообщил Forbes, что информация утекла после внутренней рассылки Минпромторга по базе потенциальных поставщиков, которых компания хотела привлечь к сотрудничеству. 

Он говорил, что четкого решения о выходе на конкретный рынок нет, и Польша является лишь одним из вариантов.
Источник: forbes.ru
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