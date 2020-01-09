По стопам Прокоповича? Эксперты – о новом министре экономики

UDF.BY поинтересовался у экономистов, как они оценивают это назначение.





«Профессионального подхода к кадровой политике мы опять не наблюдаем»





Руководитель научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук отметил, кадровое решение руководителя страны его «безусловно, огорчило».





«Надеюсь, господин Червяков – человек заслуженный, порядочный, честный. Но нужно говорить о том, насколько его багаж знаний, умений, компетенций соответствует тем задачам, которые стоят перед Министерством экономики. Бросается в глаза, что Червяков – технарь. Он 16 лет преподавал технические науки в сельскохозяйственной Академии в Горках, но я не видел его научных публикаций, посвященных именно экономической политике, которые говорили бы о его понимании стоящих перед страной проблем», – сказал Романчук.





И добавил:





«Грубо говоря, если главным тренером сборной Беларуси по футболу назначить человека, который до этого лишь отвечал за подготовку правых крайних защитников, то вряд ли этот человек будет понимать игру, тактику, видеть все картину в комплексе».





Руководитель научно-исследовательского центра Мизеса не исключает, что назначение Червякова может быть примером продвижения чиновника, лояльного или близкого к руководству страны – например, к первому вице-премьеру Дмитрию Крутому, который раньше руководил Минэкономики.





«Это как в свое время было с Прокоповием, который возглавлял Нацбанк и привел страну к девальвациям. Профессионального подхода к кадровой политике мы опять не наблюдаем. Назначение людей на должности по принципу лояльности не приводит к решению серьезных задач», – подчеркнул экономист.





Представляя Червякова в новой должности, премьер Румас отметил, что ранее чиновник разрабатывал Национальную стратегию устойчивого развития до 2035 года и это должно помочь ему в работе над планом новой пятилетки, к концу которой ВВП должен составить $100 млрд.





«Это заявление показывает, насколько неадекватна оценка со стороны или Румаса, или того же Червякова тех задач, которые стоят перед страной. Параметры устойчивого развития ООН не имеют никакого отношения к задаче, по сути дела, удвоения ВВП. Если даже мы войдем в двадцатку лучших стран по выполнению целей устойчивого развития в мире, это никак не добавит нам темпов экономического роста», – отметил Романчук.





«Когда озвучиваются такие параметры, я думаю, что, к сожалению, и премьер, и министр экономики, и, наверное, Лукашенко не до конца понимают, где искать корни экономического роста», – добавил руководитель научно-исследовательского центра Мизеса.





«Сделать то, что требует президент в рамках существующей системы, или невозможно, или для этого у исполнителей нет полномочий»





Доктор экономических наук Борис Желиба отметил, что о способностях нового министра помочь развитию экономики в стране трудно судить, т.к. он ранее был мало на виду, постоянно находился в тени.





«Его работа покажет, специалистом какого уровня он является. Но нужно отметить, что задачи перед Червяковым стоят трудные. Сделать то, что требует президент в рамках существующей экономической системы (экономика все не вступит в стадию структурных реформ), порой или просто невозможно, или для этого у исполнителей нет полномочий», – сказал Желиба.





При этом он считает, что должность министра экономики довольно влиятельная.





«Сказать, что у нас все решает президент, и министр экономики не является влиятельным, будет не совсем правильным. Да, ключевые вопросы решает Лукашенко. Но если говорить о развитии страны, то в правительстве наиболее важными являются два министерства: экономики и финансов. В тесной связке с Нацбанком они во многом определяют нашу экономику, ее лицо, ее успехи и провалы», – отметил доктор экономических наук.





Ранее Червяков разрабатывал, в том числе, программу развития Оршанского района. Как она может охарактеризовать чиновника?





«Может быть, еще маловато прошло времени, чтобы началась отдача от сделанных инвестиций. Но денег в район вложено немало, и пока нельзя сказать, что получены ощутимые результаты. Оршанский район называли полигоном для испытания путей развития других регионов – но пока непонятно, чему им стоит поучиться», – сказал Желиба.



