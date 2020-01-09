Власти взялись за продажу товаров в рассрочку

В письме, которое коммерческие банки получили от Нацбанка, говорится, что при приобретении товаров или услуг в рассрочку (в том числе по картам рассрочки) размер вознаграждения, которое банки получают от торговли, может превышать 30%. Информацию о рассылке письма tut.by подтвердили в одном из банков.





«В целях возмещения своих расходов по оплате возмездных услуг банков организации торговли (сервиса) включают эти расходы в цену товара и таким образом переносят их на потребителя независимо от того, приобретался им товар с использованием карты рассрочки или нет», — отмечается в письме.





Банкам рекомендуют уже с 8 января ограничить размер любого вознаграждения (тарифа, комиссии, бонуса, платы), которое банк получает от торговли, 4% от стоимости товара или услуги, которые приобретаются в рассрочку. Ожидается, что за счет этого снизится стоимость товаров и услуг для потребителей.









В банке, в котором нам подтвердили получение письма, прогнозируют, что срок, на который товар выдается в рассрочку, сократится до 3−5 месяцев (сейчас этот срок достигает в некоторых случаях 36 месяцев по картам рассрочки). На более продолжительное время растягивать выплаты банкам будет не так выгодно. Не исключено также, прогнозируют в банке, что банки будут охотнее предлагать своим клиентам не карты рассрочки, а кредитные карты. И если кредитка предполагает приличные проценты за пользование деньгами, то карты рассрочки позволяют приобрести товар почти без процентов (в некоторых случаях предусмотрена комиссия за ее обслуживание).





При этом нужно учитывать, конечно же, уже включенное в стоимость товара или услуги вознаграждение, которое получает банк от торговли за рассрочку. Проще говоря, магазин платит банку комиссию, а банк предоставляет кредитные ресурсы. «Торговая сеть выигрывает за счет товарооборота, поскольку люди начинают больше покупать. Сама по себе рассрочка не подразумевает процентов. Но если там есть дополнительные условия (увеличение гарантии и другие), то они вправе взять за это плату», — поясняли ранее в МАРТ.



