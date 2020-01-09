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Насколько выросли золотовалютные резервы Беларуси

По итогам 2019 года рост превысил 30%.

По предварительным данным, международные резервные активы Беларуси на 1 января 2020-го составили $9393,5 млн, сообщает пресс-служба Нацбанка.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2019 год объем ЗВР на 1 января 2020-го должен был составить не менее $7,1 млрд.


В целом по итогам 2019-го международные резервные активы увеличились на $2,2 млрд (на 31,2%).
"Солидарность"
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