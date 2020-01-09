Спрогнозировано состояние мировой экономики на ближайшие годы

В 2021 году ожидается, что темпы роста мировой экономики увеличатся до 2,6 процента, а в 2022 году — до 2,7 процента. Эксперты объяснили, что в этом году рост ускорится благодаря постепенным восстановлением инвестиций и торговли, но риски спада могут сохраниться.





Также согласно прогнозам, цены на нефть в этом году и следующем снизятся до 59 долларов за баррель. Специалисты поясняют, что объемы добычи нефти в США продолжат увеличиваться в 2020 году по мере ввода в эксплуатацию новых трубопроводов. Однако существует риск повышения стоимости нефти из-за снижения «торговой напряженности» между США и Китаем.





Ранее агентство Bloomberg сообщило об угрозе для будущего главной экономики Европы. Причиной такого прогноза стало производство автомобилей в Германии в 2019 году, которое опустилось до самых низких значений за последние 25 лет. В декабре 2019 года Всемирный банк утверждал, что Германия стала эпицентром рецессии в Европе обрабатывающих отраслях в виду снижения темпов промышленного производства и ухудшения экономических настроений.