В Минске продают еще один завод. Просят семь миллионов
В Минске за 7 миллионов рублей выставили на аукцион главный производственный корпус опытного завода металлоконструкций на проспекте Пушкина, 68.
Информация об этом опубликована на электронной площадке e-auction.by.
Фото: e-auction.by
Здание находится рядом с заправкой «Трайпл» возле пересечения проспекта Пушкина и улицы Ольшевского. Площадь сооружения — 22 тысячи квадратных метров.
Начальная цена — 7 миллионов рублей. Торги пройдут 10 марта. Имущество реализует Главное управление юстиции Мингорисполкома. Судя по всему, у завода скопились долги, для расплаты за которые и надо продать здание, пишет REALTY.TUT.BY.
Отметим, что одни старые производственные цеха в Минске продаются быстро, вторые — медленно, третьи — вообще не продаются. Так, недавно крупный девелопер «Белтяжмаш» купил на аукционе за 6,76 миллиона рублей комплекс зданий завода технологического оборудования в центральной части столицы — между проспектом Машерова и Осмоловкой. С другой стороны, покупателя на корпуса завода МЗОР на улице Октябрьской или на здание Дома печати на проспекте Независимости еще не нашлось.
21:35 08/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.