+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

В Нацбанке Беларуси рассказали, сколько валюты продали белорусы за 2019 год

Нацбанк страны опубликовал статистику валютного рынка за 2019 год.

В финансовом ведомстве отмечают, что в декабре прошлого года впервые за 2029 год спрос на валюту в стране превысил предложение. 
Как сообщается в опубликованной Национальным банком Республики Беларусь статистической информации, чистыми покупателями стали как предприятия-резиденты, так и население. 

В итоге спрос превысил предложение на 161 млн долларов. 

В опубликованной информации говорится, что граждане страны в последнем месяце прошлого года купили 929,3 млн долларов. 


При этом за аналогичный период продано валюты на 886,2 млн долларов. В итоге население стало чистым покупателем в размере 43,1 млн долларов.

Юридические лица в декабре приобрели валюты в сумме 2,46 млрд долларов, а продали за это время на 2,31 млрд долларов. 

Соответственно, юрлица-резиденты республики стали чистыми покупателями в размере 147,6 млн долларов.

Нерезиденты в декабре прошлого года продали валюты на 74,6 млн долларов. Они также приобрели валюты на сумму 104,3 млн долларов, оставаясь чистыми продавцами в размере 29,7 млн долларов.

Белорусы в прошлом году продали валюты почти на 600 млн долларов больше, чем купили. 

Так, физлица продали наличной и безналичной валюты на 9 млрд 763,3 млн долларов в эквиваленте, купили порядка 9 млрд 165,6 млн долларов. 

Чистая продажа инвалюты физлицами составила 597,7 млн долларов.

Юрлица Беларуси продали иностранной валюты на 22 млрд 374,9 млн долларов в эквиваленте, купили на 21 млрд 843,3 млн.


Нерезиденты Беларуси в 2019 году продали валюты на 947,5 млн долларов в эквиваленте, купили – 375,6 млн долларов.
belnovosti.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Алена Талстая. Катаваньне суткамі
Петр Рудковский
"Беларусь/Белоруссия", "в Украине / на Украине"
Павел Знавец
Уладзімір Станкевіч: імя ў найноўшай гісторыі...
Владимир Подгол
Как пил и кормил А.Лукашенко
Александр Волчанин
Президент МО " Союз Чернобыль- Фукусима"...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru