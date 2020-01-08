Sony удивила - представила собственный электромобиль

Об этом сообщает ВВС.





Отмечается, что электрокар предназначен для демонстрации различных технологий Sony. Модель оборудована 33 различными датчиками, имеет несколько дисплеев и систему объемного звучания. Также есть постоянное подключение к интернету, пишет ru.oxu.az

"Мы активизируем свои усилия, чтобы внести свой вклад в будущее автоиндустрии", - заявил главный исполнительный директор Sony Кенитиро Йошида, представляя электрокар.





Среди особенностей автомобиля - система идентификации, которая может обнаруживать и распознавать пассажиров, и функция управления жестами.





Кроме этого, Sony разработала датчики изображения, которые можно использовать для анализа дороги перед транспортным средством.



