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Sony удивила - представила собственный электромобиль

Японский электронный гигант Sony на международной технологической выставке Consumer Electronic Show представил электромобиль Vision-S, чем очень удивил участников мероприятия.
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 Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что электрокар предназначен для демонстрации различных технологий Sony. Модель оборудована 33 различными датчиками, имеет несколько дисплеев и систему объемного звучания. Также есть постоянное подключение к интернету, пишет ru.oxu.az
"Мы активизируем свои усилия, чтобы внести свой вклад в будущее автоиндустрии", - заявил главный исполнительный директор Sony Кенитиро Йошида, представляя электрокар.

Среди особенностей автомобиля - система идентификации, которая может обнаруживать и распознавать пассажиров, и функция управления жестами.

Кроме этого, Sony разработала датчики изображения, которые можно использовать для анализа дороги перед транспортным средством.
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