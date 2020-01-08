+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Путин и Эрдоган запустили "Турецкий поток"

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган запустили работу газопровода «Турецкий поток» на официальной церемонии в Стамбуле

Российский президент заявил, что технологии, использовавшиеся при прокладке труб, обеспечивают безопасность и экологичность «Турецкого потока». При этом он назвал трубопровод «беспрецедентным по своим масштабам» и проложенным во «враждебной среде».

Что еще известно:

С 1 января 2020 года через «Турецкий поток» газ поставляется из России в Турцию, Северную Македонию и Грецию. По словам главы Минэнерго Александра Новака, это один из крупнейших инфраструктурных проектов в современной истории. Строительство его морской части началось в 2017 году, в «Газпроме» оценивали стоимость «Турецкого потока» в семь миллиардов долларов.

Что важно знать:

В декабре 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, предусматривающий санкции против газопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток — 2». Штаты запретили любым компаниям работать над этими проектам, иначе их американские активы заблокируют.

Еврокомиссия не одобрила санкции, которые могут повлиять на европейские компании, задействованные в проекте. В Германии ограничения назвали вмешательством во внутренние дела. Швейцарская компания Allseas, занимающаяся прокладкой труб «Северного потока — 2», приостановила работы. 
Источник: snob.ru
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Алена Талстая. Катаваньне суткамі
Петр Рудковский
"Беларусь/Белоруссия", "в Украине / на Украине"
Павел Знавец
Уладзімір Станкевіч: імя ў найноўшай гісторыі...
Владимир Подгол
Как пил и кормил А.Лукашенко
Александр Волчанин
Президент МО " Союз Чернобыль- Фукусима"...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru