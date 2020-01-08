Найдите пять отличий: как Dana Holdings тупо пиарит себя в СМИ
Пиарщики даже не потрудились подготовить для разных СМИ разные тексты. Посмотрите, что из этого вышло.
В эфире телеканалов ОНТ и «Беларусь 1» вышли сюжеты о бизнес-центре «БК Капитал Палас» с разницей в один день. В них журналисты говорят о его преимуществах, топовости и современности. Причём делают это одинаково. Media IQ сравнил эти два сюжета.
В сюжетах используют повторяющийся видеоряд, идентичные фразы, одного и того же эксперта.
Это не первый раз, когда беларусские телеканалы рекламируют проекты Dana Holdings. В комментарии «Еврорадио» маркетинговая служба ОНТ признаёт, что сюжеты о Dana Holdings – реклама. Но, со слов службы, беларусское законодательство не требует обозначать это в программах новостей. Это подтвердило и министерство антимонопольного регулирования.
Кстати, клоны-заметки публиковали и онлайн-издания. Причём какие-то делали это на правах рекламы, то есть за деньги – «СБ. Беларусь сегодня», БелТА, «КП Беларусь», «Сильные Новости», блог Гродно s13, информационный портал Могилёва Masheka.by. А NewGrodno.by и GorodVitebsk.by даже разместили текст у себя просто так.
Dаna Holdings – группа компаний сербских бизнесменов братьев Каричей. В Беларуси они занимаются строительными проектами, в том числе строительством комплекса «Минск-Мир» на месте бывшего аэропорта Минск-1. Решение о том, что Каричи будут заниматься этим проектом, принимал лично Александр Лукашенко.
Источник: Press Club Belarus
16:27 08/01/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.