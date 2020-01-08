Найдите пять отличий: как Dana Holdings тупо пиарит себя в СМИ

В эфире телеканалов ОНТ и «Беларусь 1» вышли сюжеты о бизнес-центре «БК Капитал Палас» с разницей в один день. В них журналисты говорят о его преимуществах, топовости и современности. Причём делают это одинаково. Media IQ сравнил эти два сюжета.





В сюжетах используют повторяющийся видеоряд, идентичные фразы, одного и того же эксперта.









Это не первый раз, когда беларусские телеканалы рекламируют проекты Dana Holdings. В комментарии «Еврорадио» маркетинговая служба ОНТ признаёт, что сюжеты о Dana Holdings – реклама. Но, со слов службы, беларусское законодательство не требует обозначать это в программах новостей. Это подтвердило и министерство антимонопольного регулирования.





Кстати, клоны-заметки публиковали и онлайн-издания. Причём какие-то делали это на правах рекламы, то есть за деньги – «СБ. Беларусь сегодня», БелТА, «КП Беларусь», «Сильные Новости», блог Гродно s13, информационный портал Могилёва Masheka.by. А NewGrodno.by и GorodVitebsk.by даже разместили текст у себя просто так.









Dаna Holdings – группа компаний сербских бизнесменов братьев Каричей. В Беларуси они занимаются строительными проектами, в том числе строительством комплекса «Минск-Мир» на месте бывшего аэропорта Минск-1. Решение о том, что Каричи будут заниматься этим проектом, принимал лично Александр Лукашенко.