МАРТ придумал новый механизм регулирования цен на лекарства. Подешевеют?
МАРТ вынес на общественное обсуждение проекта указа «О ценах на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику, запасные части к ней».
Проект указа предусматривает изменение предельных оптовых и розничных надбавок. При определении размера надбавки будет происходить пересчет отпускной цены производителя в базовые величины.
При отпускной цене производителя на сумму до 1 базовой величины торговая надбавка устанавливается в размере 35% (с учетом оптовой надбавки), при стоимости лекарства до 5 БВ размер торговой надбавки будет 20%, при стоимости лекарств более 5 БВ размер торговой надбавки не может превышать 10%.
Напомним, в августе Минздрав просил белорусов прислать чеки на лекарства, которые за границей стоят дешевле, чем в Беларуси.
На некоторые лекарства цены отличались в 5 раз!
Источник: officelife
13:16 08/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.