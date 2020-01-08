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МАРТ придумал новый механизм регулирования цен на лекарства. Подешевеют?

МАРТ вынес на общественное обсуждение проекта указа «О ценах на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику, запасные части к ней».

Проект указа предусматривает изменение предельных оптовых и розничных надбавок. При определении размера надбавки будет происходить пересчет отпускной цены производителя в базовые величины. 

При отпускной цене производителя на сумму до 1 базовой величины торговая надбавка устанавливается в размере 35% (с учетом оптовой надбавки), при стоимости лекарства до 5 БВ размер торговой надбавки будет 20%, при стоимости лекарств более 5 БВ размер торговой надбавки не может превышать 10%.

Напомним, в августе Минздрав просил белорусов прислать чеки на лекарства, которые за границей стоят дешевле, чем в Беларуси. 

На некоторые лекарства цены отличались в 5 раз!
Источник: officelife
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