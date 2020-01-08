Бывший гендиректор ОАО "Милкавита" обвиняется в том, что, будучи должностным лицом, получил в общей сумме 7,5 тысячи долларов от двух представителей СООО "Кормживсервис" и ООО "Стандартагро". За взятку содействовал в погашении дебиторской задолженности нескольких сельхозпредприятий области перед этими организациями. От имени акционерного общества заключил несколько договоров, по которым ОАО "Милкавита" приняло и исполнило обязательства по погашению задолженностей. Гособвинитель запросил для бывшего гендиректора пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в условиях усиленного режима с лишением права занимать определенные должности сроком на пять лет.





В своем последнем слове обвиняемый еще раз заявил, что полностью признает свою вину, глубоко и чистосердечно раскаивается. Он отметил, что за месяцы, проведенные в следственном изоляторе, у него было достаточно времени, чтобы не только осознать, что совершил преступление, но и сделать правильные выводы. Обращаясь к суду, обвиняемый вспоминал о своей семье, которая осталась без кормильца и была вынуждена тратить силы, деньги и время на помощь ему в СИЗО. Несмотря на то, что мужчина совершил тяжкое преступление и "уважаемый государственный обвинитель" считает, что необходимо наказание в виде лишения свободы, обвиняемый просил суд принять во внимание доводы защитников. Он подчеркнул, что в материалах уголовного дела отсутствуют отягчающие вину обстоятельства, а благодаря изначально занятой позиции сотрудничества у органов уголовного преследования не было проблем с установлением всех обстоятельств преступления. Также он добровольно уплатил государству незаконно полученный доход.









— Для меня и моей семьи это тоже трагедия и пятно на моей биографии, которое я буду смывать всю жизнь, — говорил он. — Прошу избрать наказание, не связанное с лишением свободы.





Последнее слово было предоставлено и второму обвиняемому — одному из представителей СООО "Кормживсервис" и ООО "Стандартагро". Его действия квалифицированы как дача взятки группой лиц в крупном размере. Обвиняемый также заметил, что чистосердечно признался и раскаялся в содеянном. Считает, что времени, проведенного под стражей, хватило, чтобы "больше никогда не совершать такие преступления". Напомнил, что сумма взятки не оговаривалась заранее, ее определял коллега обвиняемого, который ныне проходит по делу свидетелем. Просит учесть написанные им явки с повинной и освободить от уголовной ответственности, так как на свободе принесет больше пользы развитию экономики и сельского хозяйства. Напомним, в качестве на зания гособвинитель запросил для мужчины три года и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием в условиях усиленного режима.