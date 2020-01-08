В тисках интеграционного жима

Беларусь впервые вступила в новый, 2020 год, не имея долгосрочных контрактов на поставку ни российского газа, ни нефти. На этот рисковый шаг официальный Минск вынужден был пойти, понимая, насколько высока цена вопроса самого предмета торга для белорусской экономики.





Минск с апреля 2017 года пытается пересмотреть условия поставок российского газа с тем, чтобы в обозримой перспективе сблизить их с российскими. Также на протяжении всего этого времени белорусское руководство пыталось добиться сближения условий работы белорусских и российских нефтяников, а именно – получить компенсацию за налоговый маневр в нефтяной отрасли, а также пролонгировать схему так называемой перетаможки нефти.





Кроме того, на финише года при подписании очередных контрактов с российскими нефтяными компаниями белорусская сторона продолжила торг за пересмотр формулы цены поставок российской нефти для Беларуси, чтобы хоть ненамного ее удешевить.





Однако пока Минск не смог добиться нужного результата ни по одной из торгуемых позиций.





Причем, в торге за получение более дешевых, чем в 2019 году, российских энергоносителей Минску не помогло даже вмешательство российского президента. На этот раз Москва жестко увязала льготирование поставок энергоносителей в Беларусь с подписанием 31 дорожной карты по углублению интеграции и пока ни на йоту не отступила от своей позиции. Минск к этому не готов.









Цена на газ известна только на два месяца





Белорусский посол в РФ В. Семашко в начале декабря заявил, что если интеграционные карты вступят в силу с 1 января 2021 года, то вопрос о цене поставок газа в Беларусь будет снят полностью.





Так как это может случиться только через год, то белорусская сторона считает, что цена на газ для Беларуси должна быть снижена уже в 2020 году, – «чтобы создать базу для формирования единого экономического пространства».





Как заявил В. Семашко, чтобы двигаться в направлении сближения цен на газ со Смоленской областью, в 2020 году нужно пройти «хотя бы половину этого пути». Это означает, что белорусская сторона уже сейчас настаивает на скидке примерно 30 долларов к действующей цене на газ в 127 долларов за тыс. куб.





Москва с таким подходом не согласилась, и переговоры зашли в тупик…





В результате председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и посол Беларуси в РФ Владимир Семашко в последние часы 2019 г подписали протокол о ценах на газ для Беларуси на январь и февраль 2020 года. В течение января-февраля 2020 года цена поставок российского газа для Беларуси сохранится на уровне 127 долларов за тыс. кубометров.





Также были подписаны дополнения к контрактам на транзит и поставку газа ПАО «Газпром» с ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», продлевающие их до 2021 года. Контрактные объемы поставок и транзита российского газа через Беларусь в 2020 году сохранены на уровне 2019 года.





Отметим, что после сочинской встречи президентов посол Беларуси в России 7 декабря Владимир Семашко обнадежил, что вопрос по цене российского газа для Беларуси должен быть решен в ближайшие две недели. Однако решить этот вопрос не удалось.





Эта тема также обсуждалась на встрече А. Лукашенко и В. Путина 20 декабря в Санкт-Петербурге. После которой А. Лукашенко заявил, что Минск и Москва концептуально договорились по энергоносителям.





Он пояснил, что объемы поставок топлива для Беларуси составят порядка 20 млрд. кубометров газа и 24-25 млн тонн нефти. По его словам, точная цена на газ будет определена в ближайшие дни, но в целом останется на уровне 2019 года, стоимость нефти также будет на уровне 2019 года.





Однако спустя две недели ничего не изменилось. 31 декабря снова состоялся почти часовой разговор А. Лукашенко и В. Путина. Вслед за чем были даны поручения пописать промежуточный протокол по поставкам природного газа в Беларусь на первые два месяца 2020 года.





После чего союзники снова продолжат газовый торг.





Беларусь торгуется за скидку к цене нефти





С 1 января 2020 года российские компании приостановили поставки нефти на белорусские НПЗ в отсутствие подписанных контрактов с белорусской стороной. Причем, сами компании, имея подписанный баланс об индикативных поставках в Беларусь 24 млн тон нефти в 2020 году, готовы начать поставки сырья на белорусские НПЗ. Но белорусскую сторону не устраивает сложившаяся формула ценообразования на импортируемую российскую нефть.









Сейчас цена нефти для Беларуси формируется по специальной формуле. В ней для расчета цены на нефть для Беларуси берутся среднемесячные котировки Urals в Северо-Западной Европе и Средиземноморье за минусом экспортной пошлины на нефть и транспортных издержек (от белорусско-российской границы до белорусских НПЗ).





Кроме того, в расчетах предусмотрен размер премии (по оценкам, около 10 долларов за тонну) для российских нефтяных компаний, поставляющих нефть в Беларусь. Белорусская сторона хочет изменить формулу путем корректировки премии с учетом ухудшения ее качественных характеристик. Однако пока договориться с российскими нефтяниками не удалось.





Для белорусской стороны сейчас очень важно добиться прогресса хотя бы по этой позиции. Ведь в 2020 году цена на российскую нефть для белорусских НПЗ из-за налогового маневра в нефтяной отрасли РФ повысится на 17,7 долларов за тонну (при мировой цене 60 долларов за баррель).





В результате цена российской нефти для Беларуси с учетом реализации очередного этапа налогового маневра уже достигла 83% от мировой, хотя в прошлом году она составляла 80%.





Цена этого вопроса для Минска настолько высока, что в торге за более приемлемую цену ему пришлось даже пожертвовать загрузкой отечественных НПЗ и, как следствие, остановить отгрузку нефтепродуктов на экспорт.









При этом стороны не прекращают переговорный процесс по достижению компромисса по условиям поставки нефти в Беларусь.





Минск снова актуализировал тему альтернативных поставок





На фоне безрезультатных переговоров по нефти А. Лукашенко 31 декабря провел совещание с руководством нефтехимического комплекса, на котором поручил правительству и «Белнефтехиму «в ближайшие часы завершить переговоры хозяйствующих субъектов Беларуси и России и заключить контракты на поставку нефти в страну», а также дал поручение обеспечить в ближайшие дни поставку нефти из альтернативных источников.





Речь идет о поставках железнодорожным транспортом из портов на Балтике, а также о поставке альтернативной нефти по нефтепроводу «Дружба».





Ранее, 24 декабря, А. Лукашенко заявил, что при отсутствии договоренностей с Россией в энергетической сфере Минск в качестве альтернативы может начать реверсные поставки саудовской или американской нефти в Беларусь через Польшу, а также «забрать» для этого две трубы магистрального нефтепровода «Дружба».





Реализация радикального сценария по переориентации трубных поставок нефти в столь спешном порядке, как заявил Лукашенко, вряд ли возможна. В том числе по причине ее экономической нецелесообразности. Но попытки снова начать поставки альтернативной нефти на белорусские НПЗ, скорее всего, будут предприняты.









Однако коммерческий смысл таких поставок пока неочевиден. Ведь до завершения в 2024 году налогового маневра в нефтяной отрасли РФ (к этому времени российская нефть достигнет уровня мировой цены), а также до финиша ключевых этапов модернизации отечественных НПЗ (Мозырский НПЗ и «Нафтан» в 2020 году планируют ввести в эксплуатацию новые установки) альтернативная нефть обойдется Минску дороже российской.





Но готов ли Минск платить за свою энергетическую независимость в непростой экономической ситуации в год президентской кампании, – большой вопрос.