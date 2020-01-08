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Нефть взлетела в цене после иранских ударов по американским базам

Цены на нефть WTI на фоне иранских ударов по американским военным базам в Ираке выросли более чем на четыре процента.

По состоянию на 04:08 мск цена февральских фьючерсов увеличивалась на 3,87%. Ранее котировка поднималась до 4,40%, передает РИА Новости.

Что происходит на Ближнем Востоке

Сразу после Нового года США нанесли ракетный удар по аэропорту в Багдаде и уничтожили главу спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.

Секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что у страны есть 13 сценариев мести Вашингтону. 

Президент США Дональд Трамп пообещал — в случае атаки на американцев — нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране.

В ночь на среду КСИР объявил о начале операции возмездия за убийство Сулеймани: Тегеран выпустил ракеты класса "земля — земля" по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен контингент армии США. 

СМИ Ирана утверждают, что в результате погибли 80 человек. В США и Ираке заявляют об отсутствии жертв
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