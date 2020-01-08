Нефть взлетела в цене после иранских ударов по американским базам
Цены на нефть WTI на фоне иранских ударов по американским военным базам в Ираке выросли более чем на четыре процента.
По состоянию на 04:08 мск цена февральских фьючерсов увеличивалась на 3,87%. Ранее котировка поднималась до 4,40%, передает РИА Новости.
Что происходит на Ближнем Востоке
Сразу после Нового года США нанесли ракетный удар по аэропорту в Багдаде и уничтожили главу спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
Секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что у страны есть 13 сценариев мести Вашингтону.
Президент США Дональд Трамп пообещал — в случае атаки на американцев — нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране.
В ночь на среду КСИР объявил о начале операции возмездия за убийство Сулеймани: Тегеран выпустил ракеты класса "земля — земля" по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен контингент армии США.
СМИ Ирана утверждают, что в результате погибли 80 человек. В США и Ираке заявляют об отсутствии жертв
10:55 08/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.