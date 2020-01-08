По данным Службы занятости Литвы, на рост числа трудовых мигрантов повлияло упрощение выдачи разрешений на работу и визовых процедур, а также нехватка рабочей силы в некоторых секторах. «Видя тенденции этого и прошлого года, можно утверждать, что в следующем году (2020) количество иностранцев, работающих в Литве, вероятно, увеличится из-за нехватки квалифицированной рабочей силы. Они заполняют вакансии, если не появляются работники из Литвы или Европейского союза», — указала BNS Служба занятости.









Экономист Линас Чеканавичюс, профессор Вильнюсского университета, говорит, что большинство иностранцев, особенно менее квалифицированных, приезжают за более высокой заработной платой, но страна также может привлекать предпринимателей с Запада. «Большинство приезжают потому, что их заработки в Литве выше, чем в собственной стране. Тем не менее, есть такие, кто приезжает, потому что возможности для бизнеса у нас лучше, такие приезжают и с Запада. Здесь они находят свою нишу, то, чего у нас раньше не было, и предлагают что-то более интересное, другое, то, что есть в их странах, но чего нет у нас», — сказал Чеканавичюс BNS.





Иностранцы, которым Служба занятости выдала документы, в прошлом году приехали из 58 стран, причем 60% из них прибыли из Украины, 21% — из Беларуси, по 3% — из России и Узбекистана, по 2% — из Китая и Грузии. Чаще всего в Литву приезжают повара, строители, плотники, водители международных пассажирских перевозок, автослесари, водители автопогрузчиков и сервис-менеджеры. С 2017 года иностранцам, чья профессия находится в списке востребованных, больше не нужно получать разрешение на работу, поэтому неясно, сколько таких людей трудоустроилось без выдачи документов.