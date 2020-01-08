Строительство города Woven City начнется в 2021 году / The Verge

Японская компания планирует построить у подножия горы Фудзи "город будущего" - с роботами и беспилотными авто.

Об этом сообщает The Verge . Строительство города Woven City начнется в 2021 году под руководством датского архитектора Бьярке Ингельса. Планируется, что город станет своеобразным полигоном для изучения и тестирования инновационных технологий.









В «городе будущего» весь транспорт будет беспилотным, а дома - «умными», с роботизированными системами и искусственным интеллектом для отслеживания здоровья и состояния жильцов. Площадь Woven City составит порядка 175 акров (около 70 гектаров), а число жителей - около 2000, включая сотрудников Toyota и их семьи.





Отмечается, что обитатели Woven City должны будут подписать соглашения о неразглашении.



