Совершенно секретно: Toyota намерена построить "город будущего"
Планируется, что город станет своеобразным полигоном для изучения и тестирования инновационных технологий, а обитатели Woven City должны будут подписать соглашения о неразглашении.
Строительство города Woven City начнется в 2021 году / The Verge
Японская компания планирует построить у подножия горы Фудзи "город будущего" - с роботами и беспилотными авто.
Об этом сообщает The Verge. Строительство города Woven City начнется в 2021 году под руководством датского архитектора Бьярке Ингельса. Планируется, что город станет своеобразным полигоном для изучения и тестирования инновационных технологий.
В «городе будущего» весь транспорт будет беспилотным, а дома - «умными», с роботизированными системами и искусственным интеллектом для отслеживания здоровья и состояния жильцов. Площадь Woven City составит порядка 175 акров (около 70 гектаров), а число жителей - около 2000, включая сотрудников Toyota и их семьи.
Отмечается, что обитатели Woven City должны будут подписать соглашения о неразглашении.
08:38 08/01/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.