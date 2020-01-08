Откуда Минск может взять альтернативную нефть и за сколько?

Согласно данным Национального статистического комитета Беларуси, которые изучил «Ежедневник», Россия монопольно поставляла нефть в Беларусь в течение января-октября текущего года, в 2018-м и в 2013-2015 годах.





Самую серьезную попытку избавиться от нефтяного давления соседки Минск предпринял в 2010-2011 годах. В них с помощью поставок из Венесуэлы и Азербайджана долю России удалось снизить до 86-86%. Но, как видно из данных по средней цене альтернативной нефти, экономическая целесообразность замены выглядела сомнительной.





Цена партий казахстанской нефти, которую Беларусь завозила в 2016-2017 годах, тоже была выше российского сырья. В 2017 году, например, разница была следующей: российская нефть - в среднем 294 доллара за тонну , казахская - 328. Но и объемы закупок несопопставимы: более 18 миллионов тонн - в России и только 64 тыс. тонн в Казахстане.





Таким образом, вопрос «Откуда Минск может взять альтернативную нефть и сколько она будет стоить?» остается открытым.