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Откуда Минск может взять альтернативную нефть и за сколько?

В трех странах на протяжении последних десяти лет Минск пытался найти альтернативные источники нефти. Во всех случаях, их нефть оказывалась дороже российского сырья и, следовательно, менее выгодной для производства конкурентоспособного топлива.

Согласно данным Национального статистического комитета Беларуси, которые изучил «Ежедневник», Россия монопольно поставляла нефть в Беларусь в течение января-октября текущего года, в 2018-м и в 2013-2015 годах.

Самую серьезную попытку избавиться от нефтяного давления соседки  Минск предпринял в 2010-2011 годах. В них с помощью поставок из Венесуэлы и Азербайджана долю России удалось снизить до 86-86%. Но, как видно из данных по средней цене альтернативной нефти, экономическая целесообразность замены выглядела сомнительной.

Цена партий казахстанской нефти, которую Беларусь завозила в 2016-2017 годах, тоже была выше российского сырья.  В 2017 году, например, разница была следующей: российская нефть - в среднем 294 доллара за тонну , казахская - 328.  Но и объемы закупок несопопставимы: более 18 миллионов тонн - в России и только 64 тыс. тонн в Казахстане.  

Таким образом, вопрос «Откуда  Минск может взять альтернативную нефть и сколько она будет стоить?» остается открытым.
Ежедневник
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